procedimiento policial

Malargüe: usan pistolas taser para reducir a un hombre tras un conflicto familiar

El Ministerio de Seguridad celebró la primera intervención con armas de electrochoque por policías que no pertenecen a las FOE. Ocurrió en Malargüe.

Importante procedimiento policial en Malargüe.

 Por Pablo Segura

Efectivos de la Policía de Mendoza usaron, por primera vez, las pistolas de electrochoque para reducir a un hombre durante un conflicto familiar que ocurría en la vía pública en Malargüe, siendo este el primer procedimiento de este estilo realizado por policías uniformados que no pertenecen a fuerzas especiales.

El accionar fue celebrado por las autoridades del Ministerio de Seguridad, con la ministra María Mercedes Rus a la cabeza, quien destacó el trabajo de los uniformados para descomprimir una tensa discusión que se perpetraba en plena vía pública, en Malargüe.

Según se informó desde el Ministerio de Seguridad, el procedimiento se produjo a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto familiar en la vía pública, en Malargüe.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que uno de los involucrados se encontraba armado con un cuchillo y mantenía una actitud amenazante, por lo que se aplicó el protocolo de intervención con este tipo de dispositivos.

Ante la situación, el efectivo activó la función disuasiva de la Taser 7, que emite una advertencia sonora y visual sin efectuar la descarga eléctrica.

La advertencia fue suficiente para que el agresor desistiera de su actitud y se entregara, lo que permitió su reducción sin que se registraran personas heridas.

La opinión del Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que se trata de un hecho relevante dentro del proceso de incorporación progresiva de estas herramientas en la fuerza policial.

La funcionaria recordó que, hasta ahora, estos dispositivos estaban reservados para los grupos especiales de la fuerza. “Con la formación que impulsamos, comenzamos a ampliar su uso a efectivos convencionales, siempre bajo protocolos estrictos y con preparación específica”, explicó.

“Las nuevas Taser 7 incorporan tecnología que permite realizar advertencias disuasivas previas, algo que los dispositivos con los que contaba la provincia anteriormente no tenían, lo que brinda más herramientas para evitar la descarga eléctrica cuando la situación lo permite”, sostuvo.

