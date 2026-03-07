Minería: cómo se originó y cuál es la importancia del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental

Cómo se originó y cuál es la importancia del proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental

En 2022, un grupo de docentes y estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Minera (ESTIM) N°4-018 "Manuel Nicolás Savio" del departamento de Malargüe impulsó los orígenes del proyecto Malargüe Distrito Minero . A través de las redes sociales y actividades en territorio comenzaron a difundir el potencial del sur mendocino. Esa fue la génesis de una iniciativa que en el fondo reclama por más fuentes de empleo para el arraigo de los jóvenes.

"El concepto del Distrito Minero Malargüe Occidental (MDMO) nace en el colegio secundario. Fueron ellos los que levantaron la bandera, los que señalaron el camino y lo único que hemos hecho es continuar por donde nos mostraron que teníamos que ir", explicó Emilio Guiñazú, de Impulsa Mendoza, en una de las audiencias públicas del proyecto.

La comunidad educativa presentó la iniciativa como una cadena de desarrollo, con la minería como puntapié inicial para el progreso de las actividades económicas que acompañan a la industria.

De acuerdo a información gubernamental, Malargüe Distrito Minero Occidental está ubicado en sector cordillerano, y en el centro-sur del departamento. Otros datos de interés son:

Tiene una superficie de casi 20.000 kilómetros cuadrados y 1,9 millones de hectáreas.

Se puede acceder a través de las rutas nacionales N°40 y 188.

Además, según fuentes gubernamentales hay tres motivos que son el motor de desarrollo de Malargüe Distrito Minero Occidental:

Transición energética: el mundo demanda más energías renovables, para lo cual son necesarias baterías de almacenamiento que para su fabricación requieren cobre.

el mundo demanda más energías renovables, para lo cual son necesarias baterías de almacenamiento que para su fabricación requieren cobre. Ampliación de la matriz productiva: durante muchos años, las principales actividades de la provincia fueron el petróleo y la agricultura, mientras la población creció y es necesario un desarrollo de la economía.

durante muchos años, las principales actividades de la provincia fueron el petróleo y la agricultura, mientras la población creció y es necesario un desarrollo de la economía. Demanda de Malargüe: la comunidad educativa alzó la voz por todos los habitantes del departamento que requieren más y mejores fuentes de empleo y oportunidades de crecimiento.

La importancia geológica del proyecto en Malargüe

MDMO es una iniciativa a partir de la cual se agruparon proyectos de exploración -principalmente de cobre- y se delimitó una zona contemplando los siguientes factores expresados en un mapa de sensibilidad ambiental:

Áreas naturales protegidas,

Glaciares y cursos de agua,

Flora,

Fauna,

Arqueología,

Paleontología,

Aspectos sociales: puestos, caminos de trashumancia y pueblos originarios.

Este mapa permite conocer las zonas sensibles donde se podrá o no hacer minería, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas no estará permitido ningún desarrollo minero. A su vez, los criterios de evaluación de los proyectos que conforman el distrito se unificaron para analizarlos de forma más rápida y finalmente se agruparon de la siguiente manera:

MDMO I: incluyó 34 proyectos de exploración. Cada uno contó con Informe de Impacto Ambiental , dictamen técnico independiente, intervención de organismos sectoriales y audiencia pública. Las Declaraciones de Impacto Ambiental resultantes fueron posteriormente elevadas a la Legislatura para su ratificación.

incluyó 34 proyectos de exploración. Cada uno contó con , dictamen técnico independiente, intervención de organismos sectoriales y audiencia pública. Las resultantes fueron posteriormente elevadas a la para su ratificación. MDMO II: sumó 27 proyectos adicionales dentro del mismo distrito. El proceso volvió a contemplar evaluación técnica, dictámenes sectoriales, audiencia pública y tratamiento legislativo.

sumó 27 proyectos adicionales dentro del mismo distrito. El proceso volvió a contemplar evaluación técnica, dictámenes sectoriales, audiencia pública y tratamiento legislativo. MDMO III: el procedimiento abarca 71 proyectos de exploración, que forman parte de una planificación integral para ordenar la actividad, generar información de base y asegurar controles ambientales desde las etapas iniciales. La resolución de inicio del procedimiento de evaluación del Informe de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental III ya fue emitida. De esta manera, la Universidad Nacional de Cuyo y distintos organismos sectoriales analizarán los proyectos incluidos.

Avances en El Perdido

La empresa canadiense Kobrea está explorando en el proyecto El Perdido y en enero pasado comenzó las tareas de perforación con diamantina para extraer muestras y conocer en profundidad cómo se distribuyen los minerales.

A su vez, este miércoles anunciaron que la campaña de perforación se realiza de acuerdo a lo planificado. "Basándose en las observaciones geológicas de los testigos de perforación, la compañía ha ampliado el programa de perforación de tres barrenos planificado originalmente y ha iniciado un cuarto barreno aproximadamente a 220 metros al Este de la plataforma de perforación inicial", anunció.

Con la información de las muestras podrán planificar las próximas perforaciones en busca de vetas de cuarzo con mineralización asociada de cobre, oro y molibdeno.