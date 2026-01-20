Minería: Kobrea inició las perforaciones de exploración de cobre en El Perdido

La empresa canadiense Kobrea inició la primera fase de perforaciones con diamantina en el proceso de exploración que desarrolla en el proyecto El Perdido . Se trata de una de las iniciativas que forman parte de la primera etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y busca conocer formaciones geológicas relacionadas, principalmente, al cobre.

"Ha comenzado el primer programa de perforación en El Perdido ", celebró el director ejecutivo de la empresa, James Hedalen, mediante un comunicado. La empresa tiene siete proyectos mineros en Malargüe, que acumulan más de 73 mil hectáreas.

De acuerdo a la información proporcionada por la empresa, en esta primera fase se apoyarán en el mapeo geológico , de alteración y de densidad de vetas, muestreos de roca y datos geofísicos existentes, como también los de Kobrea. La zona fue inicialmente explorada por Vale entre 2010 y 2013.

"Los primeros tres barrenos probarán el núcleo interpretado del sistema bajo la capa lixiviada, en el pórfido de diorita de cuarzo temprano y la brecha hidrotermal delineada en la superficie. La capa lixiviada en la superficie presenta una mineralización anómala de cobre, oro y molibdeno" , explicaron.

Este hito refleja nuestro compromiso de liberar el valor de este distrito emergente y marca la primera prueba de perforación en estas concesiones en la historia. Este hito refleja nuestro compromiso de liberar el valor de este distrito emergente y marca la primera prueba de perforación en estas concesiones en la historia.

A partir de las perforaciones con diamantina se puede extraer una muestra que es similar a una radiografía de la zona para conocer la distribución de los minerales. Las primeras tres perforaciones en El Perdido tendrán una profundidad de 500 metros, aunque la maquinaria que implementarán puede llegar a más de 1.000 metros.

"Se espera que el segundo y tercer pozo encuentren las mismas unidades geológicas que el primero, con grados similares de alteración hidrotermal y mineralización", detalló la empresa.

Además, indicaron que con la información de los tres pozos podrán planificar las próximas perforaciones en busca de vetas de cuarzo con mineralización asociada de cobre, oro y molibdeno.