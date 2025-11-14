La "Mesa del Cobre" en Mendoza: pedido de infraestructura, llamado a inversores y respaldo a Milei

La cumbre de los gobernadores de la llamada " Mesa del Cobre " volvió a instalar a Mendoza como escenario central del debate de la minería nacional. En el marco de un foro dedicado a los minerales críticos y la transición energética, los mandatarios de las provincias con mayor potencial cuprífero del país trazaron una postura conjunta orientada a atraer inversiones , reclamar infraestructura y reforzar seguridad jurídica.

La cuarta conferencia anual de minerales críticos (4th LATAM & Argentina Critical Minerals Summit 2025) —que reunió a Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy)— buscó transmitir a empresas internacionales que las provincias están alineadas en una visión de desarrollo minero de largo plazo.

Aunque cada distrito tiene marcos regulatorios distintos y realidades geográficas propias, coincidieron en que el país se encuentra ante una oportunidad histórica para consolidarse como proveedor de cobre, un mineral considerado clave para la electrificación global.

mesa de cobre, alfredo cornejo, gobernadores, bolsa de comercio Los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy) se reunieron en Mendoza. Foto: Yemel Fil

Un mensaje político-económico unificado

Durante la reunión se puso de manifiesto que la competitividad minera depende cada vez más de factores que exceden la explotación del recurso: infraestructura energética y vial, estabilidad macroeconómica, regulaciones claras y acceso al financiamiento.

Los gobernadores insistieron en que sin rutas operativas en cordillera, sin líneas de transmisión modernas y sin un sistema logístico integrado, los proyectos que hoy aparecen en carpeta tardarán en convertirse en inversiones efectivas.

Además, plantearon que la previsibilidad normativa es imprescindible para atraer capitales en un contexto internacional donde países vecinos —como Chile y Perú— compiten por las mismas inversiones. En ese sentido, remarcaron que la armonización regulatoria entre provincias, sumada a los incentivos nacionales, puede ofrecer un escenario más claro para las empresas que buscan desembarcar en Argentina.

"Es imprescindible tener mayor energía y mejor transmisión de la energía como infraestructura básica. Hay competencias concurrentes entre la provincia y la jurisdicción nacional. Necesitamos mayor compromiso para esos proyectos energéticos. También del sector privado y sus grandes inversiones", dijo el gobernador mendocino.

Cornejo hizo referencia a la necesidad de caminos de montaña, rutas e infraestructura energética.

Por otro lado, Cornejo destacó que "no ha habido desarrollo minero porque la Argentina no ha tenido un clima de negocios pro inversiones en las últimas décadas. Por ese motivo ha sido fundamentalmente, el resultado de las elecciones últimas de 26 de octubre que han ratificado ese clima de negocios y hay apoyo político para ese clima de negocios".

mesa de cobre, alfredo cornejo, gobernadores, bolsa de comercio El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Foto: Yemel Fil

"Hoy en Argentina, con la ratificación del gobierno del 26 de octubre y con los acuerdos que estamos trabajando gobernadores y con el gobierno nacional, hay un sendero, hay un camino de un buen clima de negocio para desarrollar la actividad minera", destacó.

El rol de Mendoza en la minería

Como anfitriona, la provincia de Mendoza utilizó el encuentro para mostrar que la provincia está dispuesta a integrarse plenamente a la “Mesa del Cobre” y a despejar dudas sobre su clima regulatorio. Cornejo remarcó que la provincia trabaja en la flexibilización de procedimientos mineros, en nuevas herramientas de seguridad jurídica y en un esquema normativo que reduzca incertidumbre para proyectos metalíferos.

Además, el gobernador destacó iniciativas vinculadas a infraestructura estratégica. "Mendoza ha dado pasos sólidos para generar el clima de negocio provincial para desarrollar minería. Ha modificado el Código de Procedimientos Minero haciéndolo más accesible, el acceso a los permisos", entre otras cosas, destacó-

"En la Legislatura se están debatiebndo leyes que van a mejorar ese clima de negocio y le van a dar solidez institucional", como las de Regalías y el Fondo Compensatorio del Ambiente.

Además, se refirió a la ley 7722: "Si bien creemos que tener una una ley que incita que los proyectos pasen por la Legislatura no es una buena señal, nosotros lo estamos usando como sostenibilidad jurídica, como garantía", dijo.

Infraestructura, licencia social y cadena de valor

La Mesa del Cobre también dedicó parte de la agenda a aspectos que exceden el financiamiento. Los mandatarios remarcaron que la minería debe vincularse con beneficios concretos para las comunidades, a través de empleo local, educación técnica y obras públicas derivadas de la actividad extractiva. La “licencia social”, uno de los ejes que definirá la viabilidad de futuros proyectos, surgió como un componente común entre las provincias.

Asimismo, se discutió la necesidad de avanzar hacia cadenas de valor que generen mayor desarrollo industrial, en un contexto global donde los minerales críticos se integran a la fabricación de baterías, vehículos eléctricos y tecnologías de almacenamiento energético.