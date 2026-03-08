8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 8 de marzo

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y Mendoza. Conocé el estado del Paso para este domingo 8 de marzo.

Paso Pehuenche.

Paso Pehuenche.

Por Sitio Andino Sociedad

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado al tránsito este sábado 7 marzo de 8 a 19, para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos.

Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe. Además, conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada.

Lee además
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de marzo de 2026.
Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de marzo

La Ruta Nacional 145 permanece transitable con precaución, entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación en algunos sectores, acorde a lo informado por personal de Vialidad Nacional.

Cabe recordar que el horario de cruce por el paso fronterizo es el siguiente:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19.
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, jueves 5 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 4 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 3 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 2 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 1 de marzo

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 28 de febrero

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 27 de febrero

Clave para Mendoza: Chile lanza diagnóstico integral para potenciar el Paso Pehuenche

LO QUE SE LEE AHORA
Tras la tormenta, el Frank Romero Day se pone a punto: confirman la realización del Acto Central.
Cuenta regresiva

Tras la tormenta, autoridades confirmaron que el Teatro Griego está en condiciones para realizar el Acto Central

Las Más Leídas

Mendoza, bajo granizo y lluvias intensas: el pronóstico para las próximas horas
Rige el alerta naranja

Mendoza, lluvias torrenciales y granizo por sectores: el pronóstico para las próximas horas

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

El carro de La Paz ganó el concurso de Vía Blanca y Carrusel.
Tradición mendocina

Fiesta de la Vendimia 90 años: cuál fue el carro ganador de la Vía Blanca y el Carrusel

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo
Transitar con precuación

Fuerte tormenta complica la Ruta 7: barro en la calzada y corte preventivo