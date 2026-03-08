8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
La noche de este sábado

Tormenta en Malargüe triplicó el promedio de lluvias de marzo

Dos chaparrones intensos provocaron anegamientos y filtraciones en viviendas, aunque no se informó de evacuados en Malargüe

Lluvias en Malargüe.

Lluvias en Malargüe.

 Por Claudio Altamirano

Una intensa tormenta registrada la noche del sábado en Malargüe dejó un dato meteorológico impactante: en menos de una hora cayeron 37,2 milímetros de lluvia, un volumen que triplica el promedio histórico de precipitaciones para todo marzo. El fenómeno provocó viviendas anegadas y múltiples filtraciones en distintos sectores urbanos anoche.

Técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que operan en el Aeropuerto Internacional Malargüe Ricardo Salomón, informaron a SITIO ANDINO que las precipitaciones comenzaron alrededor de las 21 horas y se caracterizó por dos chaparrones muy intensos que descargaron gran cantidad de agua en un corto período. El primero de ellos se registró cerca de las 21.15, mientras que el segundo ocurrió alrededor de las 21.55. En algunos sectores del radio urbano también se reportó caída de granizo, lo que incrementó la intensidad del evento climático. Según las mediciones realizadas en la estación meteorológica del aeropuerto, el acumulado total alcanzó los 37,2 milímetros en apenas una hora de lluvia torrencial.

Lee además
Derechos y ciencia en el Día Internacional de la Mujer (Gentileza). video
Derechos

"El Día de la Mujer es cada día", la reflexión de una científica mendocina
Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 8 de marzo

Intervenciones por las lluvias en Malargüe

De acuerdo con los registros climatológicos locales, el promedio histórico de precipitaciones para todo el mes de marzo en Malargüe se ubica entre los 10 y 12 milímetros. Esto significa que la tormenta del sábado por la noche, por sí sola, triplicó ese valor habitual. Especialistas señalaron que este tipo de eventos intensos en períodos muy cortos de tiempo suelen generar complicaciones en zonas urbanas debido a la rápida acumulación de agua, especialmente cuando las lluvias superan ampliamente los valores normales del mes.

En cuanto a las consecuencias del temporal, la Dirección de Protección Civil de Mendoza informó en su reporte provincial que en Malargüe se registraron 18 viviendas anegadas y otras 25 con filtraciones. A pesar de los inconvenientes, no se reportaron personas evacuadas. Mientras tanto, el pronóstico meteorológico indica que para la tarde de este domingo las probabilidades de nuevas lluvias son bajas. La jornada se presentaría con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que no superaría los 22 grados.

Temas
Seguí leyendo

Los secretos mejor guardados de Malargüe: los lugares que sorprenden a todos

De un proyecto escolar a un distrito minero gigante: la historia que empezó en Malargüe

La causa por abigeato de esta semana en Malargüe sumó más detenidos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 7 de marzo

Nuevo paso en El Perdido: Kobrea amplía las perforaciones tras resultados geológicos alentadores

Vacunación antiaftosa: advierten multas para productores que no cumplan plazos

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, viernes 6 de marzo

En Malargüe secuestran 12 animales sin documentación y detienen a un hombre

LO QUE SE LEE AHORA
agenda educativa de ciudad universitaria: oportunidades de formacion para todos
Inclusión y cultura

Agenda educativa de Ciudad Universitaria: oportunidades de formación para todos

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.
Evento cancelado

Por el clima se suspende la tradicional Vendimia de los Cerros y genera incertidumbre sobre la nueva fecha

Tiempo inestable en Mendoza: las recomendaciones para asistir al Acto Central de la Vendimia. Imagen generada con IA
Para tener en cuenta

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados