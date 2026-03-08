Tormenta en Malargüe triplicó el promedio de lluvias de marzo

Lluvias en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Una intensa tormenta registrada la noche del sábado en Malargüe dejó un dato meteorológico impactante: en menos de una hora cayeron 37,2 milímetros de lluvia, un volumen que triplica el promedio histórico de precipitaciones para todo marzo. El fenómeno provocó viviendas anegadas y múltiples filtraciones en distintos sectores urbanos anoche.

Técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que operan en el Aeropuerto Internacional Malargüe Ricardo Salomón, informaron a SITIO ANDINO que las precipitaciones comenzaron alrededor de las 21 horas y se caracterizó por dos chaparrones muy intensos que descargaron gran cantidad de agua en un corto período. El primero de ellos se registró cerca de las 21.15, mientras que el segundo ocurrió alrededor de las 21.55. En algunos sectores del radio urbano también se reportó caída de granizo, lo que incrementó la intensidad del evento climático. Según las mediciones realizadas en la estación meteorológica del aeropuerto, el acumulado total alcanzó los 37,2 milímetros en apenas una hora de lluvia torrencial.

Intervenciones por las lluvias en Malargüe De acuerdo con los registros climatológicos locales, el promedio histórico de precipitaciones para todo el mes de marzo en Malargüe se ubica entre los 10 y 12 milímetros. Esto significa que la tormenta del sábado por la noche, por sí sola, triplicó ese valor habitual. Especialistas señalaron que este tipo de eventos intensos en períodos muy cortos de tiempo suelen generar complicaciones en zonas urbanas debido a la rápida acumulación de agua, especialmente cuando las lluvias superan ampliamente los valores normales del mes.

En cuanto a las consecuencias del temporal, la Dirección de Protección Civil de Mendoza informó en su reporte provincial que en Malargüe se registraron 18 viviendas anegadas y otras 25 con filtraciones. A pesar de los inconvenientes, no se reportaron personas evacuadas. Mientras tanto, el pronóstico meteorológico indica que para la tarde de este domingo las probabilidades de nuevas lluvias son bajas. La jornada se presentaría con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que no superaría los 22 grados.

