Las Heras: piden investigar a Lo Presti por dar un bono a empleados para cambiar de banco, en plena crisis financiera

Mientras pide un salvataje financiero a la provincia, Francisco Lo Presti da un bono para llevarle clientes a un banco privado.

Una nueva polémica gira en torno a la Municipalidad de Las Heras , con una decisión del intendente Francisco Lo Presti que encendió algunas sospechas. Se trata del cambio de agente financiero varios meses antes de finalizado el contrato con el ahora ex agente, y el pago de un bono de $150.000 a empleados municipales para incentivar el traspado. La oposición pide explicaciones.

La concejal Paula García, del Partido Verde, solicitó crear una comisión investigadora en el Concejo Deliberante para determinar si el pago de esos $150.000 a empleados municipales para cambiar de banco generó un perjuicio para las arcas públicas. Esto se agrava con el pedido de salvataje financiero por $1.500 millones que Lo Presti realizó a la provincia , por lo que crecen las dudas de por qué otorgó un bono mientras las finanzas del municipio están en rojo.

García presentó el proyecto para crar la comisión que revise en detalle el acuerdo con el banco Supervielle y el incentivo económico otorgado a los trabajadores. El planteo apunta a determinar si la medida fue conveniente para el municipio o si implicó el uso de fondos públicos para favorecer a una entidad financiera privada .

El pedido quedó formalizado a través de un proyecto que propone la creación de la “Comisión Investigadora Transitoria Traspaso Agente Financiero” , con el objetivo de analizar las condiciones del convenio firmado con el banco Supervielle y el origen de los recursos utilizados para pagar los bonos.

El decreto que encendió las alarmas

El Decreto 1874/2025, firmado por Lo Presti, que creó un bono extraordinario de $150.000 para los empleados que aceptaran cobrar sus haberes en el nuevo agente financiero del municipio, genera algunas dudas por parte de la oposición lasherina.

Sucede que si bien el contrato con el banco Nación vencía en agosto de 2026, el intendente decidió terminarlo antes y contratar a Supervielle. Por eso, García plantea la duda de si la Municipalidad debe o no pagar una multa y cuáles son las condiciones de esa finalización adelantada.

A esto se suma el "premio" que se otorgó a quienes voluntariamente hicieran el traspaso antes del 31 de diciembre de 2025 y porqué el municipio derivó partidas a esto, "cuáles son los beneficios para las arcas municipales", cuestionó la concejala del Partido Verde.

Pedido de una Comisión Investigadora

Ante este panorama, la concejala presentó un proyecto de Resolución para la creación de una Comisión Investigadora "para el esclarecimiento de las condiciones de contratación del Banco Supervielle como nuevo agente financiero y la legalidad del proceso de traspaso de cuentas sueldo".

Lo que plantea es conocer el estado del convenio con el Banco Nación Argentina y el costo financiero/jurídico de su incumplimiento o rescisión anticipada.

Además, pide precisiones sobre el origen de los fondos utilizados para pagar los bonos de $150.000 y bajo qué concepto contable se ejecutaron.

Y conocer los beneficios reales del acuerdo con Supervielle frente al convenio con BNA, incluyendo tasas, costos de mantenimiento y servicios financieros.