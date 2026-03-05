Las Heras pidió un salvataje a la Provincia: qué pasa con las cuentas de Lo Presti

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti pidió un adelanto a la Provincia y surgieron dudas sobre los fondos municipales.

A pocos meses de iniciado el año, la Municipalidad de Las Heras encendió las alarmas por su situación económica. El intendente Francisco Lo Presti solicitó al Gobierno de Mendoza un auxilio financiero , una medida que genera incertidumbre sobre el estado real de las cuentas del municipio.

El pedido de asistencia financiera no especifica el destino de los fondos solicitados, es decir que no se sabe si los $1.500 millones de pesos solicitados estarán destinados a obras públicas , inversiones específicas o programas puntuales, o a gastos corrientes.

investigación Múltiples allanamientos en Las Heras con secuestro de droga y armas

Columna Robo de bicicleta en Las Heras: cómo actúan los seguros ante un atropello fatal

Si bien estas solicitudes suelen ser habituales, el hecho de que Lo Presti lo haya hecho apenas arrancado el año aumenta las especulaciones sobre cuál es la situación real en el municipio.

El pedido de asistencia se realiza apenas iniciado el año , cuando en general los municipios todavía no enfrentan los picos de erogaciones que suelen aparecer hacia la segunda mitad del ejercicio fiscal.

Por esto muchos concejales y parte de la oposición del intendente radical empiezan a advertir que la situación financiera del municipio podría ser más delicada de lo esperado, según expresaron a SITIO ANDINO, aunque prefieren mantener la cautela.

Quien si se expresó públicamente fue el diputado provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, quien cuestionó el déficit fiscal del municipio. "No tenemos claro hacia dónde va, no hay un destino específico, no se sabe si es para obras o gastos de caja: las calles están destruidas, el edificio municipal es un desastre", advirtió.

Viejas crisis que se renuevan

Las Heras ha atravesado históricamente dificultades estructurales en sus cuentas públicas, vinculadas principalmente al peso de su planta municipal y a los costos de funcionamiento del Estado local.

Sin embargo, desde la oposición advierten algunas situaciones extrañas -que están siendo investigadas- que agravan el rojo del municipio; como el pago de un bono extraordinario de $150.000 para empleados municipales que adhieran al sistema de acreditación de haberes a través del nuevo banco agente financiero del municipio.

Según trascendió, el objetivo es incrementar los ingresos municipales a partir de un canon que la entidad bancaria paga por cada salario acreditado.

El decreto que autorizó el auxilio

El adelanto fue autorizado por el Decreto 275/26, que habilita a la Contaduría General de la Provincia a transferir $1.500 millones a la comuna para “atender déficit estacionales de caja”.

Según se estableció, el dinero deberá devolverse en cuatro cuotas, que serán descontadas directamente de la coparticipación municipal entre mayo y agosto.