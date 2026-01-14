Las Heras, entre basura y abandono: reclamos que llevan años sin respuesta municipal

Hace varios meses, SITIO ANDINO visibilizó un reclamo que en Las Heras lleva años sin resolverse. Vecinos que viven entre la basura , baches que reciben "una lavada de cara" y calles de tierra son parte de un departamento que lejos está del glamour y el pintoresco que rodea -hasta cierto punto- a la plaza principal.

El 9 de julio del año pasado, este medio dialogó con residentes de la comuna que afirman sentirse " abandonados por el municipio y por la falta de limpieza”. La basura que se acumula en las acequias no solo causa un fuerte olor en el barrio Espejo, Belgrano o zonas de Panquehua y El Resguardo -por nombrar algunas de las más relegadas-, sino que los residuos comienzan a acumularse en los frentes de las viviendas e, incluso, a la vera de las intersecciones, lo que significa un riesgo para la circulación y favorece la proliferación de roedores, cucarachas, mosquitos u otros insectos .

Ese era el escenario hace algunos meses y, en enero de 2026 , la fotografía no es muy diferente. Tras una nueva recorrida por el norte y este de Las Heras , se constata que la problemática persiste. En zonas de El Algarrobal no es inusual ver residuos a cada lado de calle Paso Hondo y en loteos del interior de la localidad. A esto se suman diversos callejones de tierra , que en días de lluvias intensas convierten en una hazaña la tarea de llegar a casa o ir al trabajo.

Basural ubicado en inmediaciones del loteo Las Viñas, El Algarrobal, Las Heras.

Elsa , quien reside en el Callejón Cruz Cabello , explicó en agosto a este medio que hace años solicitaron asfalto y limpieza . “Cada uno contrata una persona para poder limpiar. La regadora no pasa nunca ”, señaló. Jorge , otro vecino, recordó que reclamaron por la calle San Esteban , ubicada en la zona de la Escuela Candelaria. “Se nos dijo en una reunión que tuvimos [a principio de año] que, en el lapso de julio y agosto, se nos iba a dar una mejora. Hasta el momento no hemos visto nada ”.

13 de enero de 2026, recorrido barrios de Las Heras

El eco llega hasta las arterias más transitadas del departamento. A simple vista, algunas calles principales lucen renovadas y niveladas, pero al incursionar dentro de los barrios la situación empeora: encadenamiento de pozos y baches, parches que se desgastan con cada pasada y calzadas que parecen un verdadero sube y baja, son algunos de los obstáculos que tienen que sortear los lasherinos.

El estado de calle Lisandro Moyano en enero de 2026.

Promesas incumplidas y reclamos que se multiplican

En las redes sociales de la Municipalidad, los pedidos dirigidos al intendente Francisco Lo Presti continúan acumulándose. "Por favor, Lo Presti, arreglá las calles en nuestro departamento, es imposible manejar sin comerte un pozo. Muchas calles están llenas de basura y hay semáforos que no funcionan".

"Dos años esperando para que cambien los caños cloacales de 25 de mayo entre Independencia y Lescano Fá. Lo hacen y la calle queda totalmente destruida. Toda emparchada con alquitrán, los cordones desaparecidos y/o rotos (...) Te exigimos el hermoso asfalto que tienen camino a la Bastilla. Merecemos los mismos derechos que los de Las Heras oeste", suma otro vecino.

Pozo de gran profundidad en El Algarrobal.

Otra residente pidió la finalización de las veredas de calle Lisandro Moyano, cuya obra comenzó durante la pandemia: “¿Cuándo se realizará el arreglo de toda la zona hasta el Campo Histórico El Plumerillo?”, expresó. Además, también solicitó la colocación de cámaras de vigilancia en inmediaciones del espacio turístico, el cual sufrió un robo hace pocos días.

La basura que se acumula en las calles significa un riesgo para la circulación y favorece la proliferación de roedores, cucarachas y otros insectos.

“Le pedimos que se acerque a calle Doctor Moreno y Vicente López, donde funciona el control del 110, con el simple motivo de ver el estado de abandono en el que se encuentra”, destina Silvana al intendente. En detalle, precisa que la presencia de yuyos y la falta de limpieza convierte la parada de colectivo en “un escondite perfecto para delincuentes” y “lleno de pericotes, lauchas y arañas”. “Es una pena. Mal que mal en en gestiones anteriores estaba medianamente limpio. Ahora es imposible transitar”, concluye.

Calle Paso Hondo, El Algarrobal. La imagen de la izquierda fue tomada a mediados de agosto. En la fotografía de la derecha, tomada el 13 de enero, se observa que la carpeta asfáltica continúa sin mantenimiento adecuado.

Para los vecinos, la situación ya no se reduce a un problema de infraestructura: vivir rodeados de basura, calles deterioradas y respuestas que no llegan impacta directamente en la calidad de vida. La falta de limpieza, obras inconclusas y promesas reiteradas profundizan la sensación de abandono y erosionan el derecho a vivir en un entorno cuidado y seguro.