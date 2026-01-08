8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Se trata de un hombre de 25 años, con varios antecedentes policiales, que fue detenido en su vivienda de la calle Alsina, en Las Heras.

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Lee además
El Campo Histórico El Plumerillo fue el escenario de un robo en Las Heras.
Hurto en museo histórico

Las Heras denunció el robo de un sable patrimonial del Campo Histórico El Plumerillo
Dos vehículos detenidos en Las Heras por altos niveles de alcohol en sangre.
Seguridad vial

Dos conductores alcoholizados fueron aprehendidos durante controles viales en Las Heras
Robo - Sable - Las Heras (1)
Tambi&eacute;n se hallaron dos armas de fuego y una moto robada.

También se hallaron dos armas de fuego y una moto robada.

La pieza no tenía valor comercial, sino que formaba parte del patrimonio histórico local. Por ese motivo, efectivos de la Unidad Investigativa de la Dirección General de Investigaciones iniciaron un operativo para dar con el autor del hecho. Este jueves por la mañana, detuvieron a un hombre de 25 años en su vivienda de calle Alsina, entre Independencia y 3 de Febrero.

Durante el procedimiento se recuperó el sable de acero corvo y se secuestraron dos armas: un revólver y una pistola de aire comprimido. Además, fue incautada una moto que tenía pedido de secuestro por robo.

Robo - Sable - Las Heras (2)
El acusado fue identificado como Fabricio A.

El acusado fue identificado como Fabricio A.

El sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura, cuenta con un extenso prontuario que se remonta a abril de 2021. Registra antecedentes por robos, encubrimiento, resistencia a la autoridad y una denuncia por violencia de género radicada en 2023.

El sable regresa al Campo Plumerillo: la palabra de Francisco Lo Presti

Tras recuperar la pieza sanmartiniana, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, encabezó una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la investigación policial y confirmó el regreso del sable bajo custodia del municipio. “Desde el primer momento en que tomamos conocimiento del hecho, realizamos la denuncia correspondiente y comenzamos a trabajar de manera articulada con la Guardia Urbana Municipal, la Fiscalía interviniente, el Ministerio correspondiente y la Policía ”, expresó.

Robo - Sable - Las Heras (3)
Desde municipio de Las Heras, agradecieron por la r&aacute;pida intervenci&oacute;n policial.

Desde municipio de Las Heras, agradecieron por la rápida intervención policial.

Luego de agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad, el jefe comunal remarcó la responsabilidad que tendrá el municipio en la preservación del histórico sable. “Como intendente de Las Heras, quiero destacar que tenemos la responsabilidad de la custodia y el cuidado del patrimonio sanmartiniano. No es patrimonio solo de Las Heras, es patrimonio de todo Mendoza y de toda la Argentina. Esa es nuestra responsabilidad y también nuestro orgullo ”, sostuvo.

Temas
Seguí leyendo

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida

Crece el impulso al cannabis medicinal e industrial en la provincia de Mendoza

Murió un motociclista tras un choque con un colectivo en Las Heras

Video: una mujer fue arrastrada por la corriente del Zanjón de los Ciruelos y la buscan intensamente

Riña fatal en Las Heras: un joven murió y otro fue hospitalizado con heridas de arma blanca

Accidente vial en General Alvear: una camioneta chocó contra un árbol y dejó tres heridos

Desarticulan en Maipú a una banda que robaba motos y autos bajo amenazas

LO QUE SE LEE AHORA
Secuencia del accidente en Palermo.
Sucedió en Belgrano

Accidente de terror: un vidrio cayó desde un edificio y dejó a un hombre gravemente herido

Las Más Leídas

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy jueves 8 de enero.
Paciencia y precaución

El Paso Los Libertadores continuará cerrado este jueves: los motivos

Fuerte choque y vuelco en el Acceso Este, en el departamento de Guaymallén. video
Tránsito reducido

Guaymallén: una mujer desbarrancó con su auto en el Acceso Este y cayó varios metros