Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Por el robo del histórico sable del Campo Histórico El Plumerillo , un hombre de 25 años fue detenido en su vivienda de Las Heras . Aunque la pieza fue recuperada tras ser sustraída el pasado 3 de enero , el acusado cuenta con un amplio prontuario desde 2021 , que incluye causas por violencia de género . Además, durante el procedimiento se secuestraron dos pistolas y una motocicleta .

El pasado sábado se produjo un robo llamativo en las instalaciones del Campo Histórico El Plumerillo , en Las Heras, donde fue sustraído un sable corvo de 1898 junto con una réplica de madera de un fusil . La denuncia fue radicada por el municipio al día siguiente.

Hurto en museo histórico Las Heras denunció el robo de un sable patrimonial del Campo Histórico El Plumerillo

La pieza no tenía valor comercial , sino que formaba parte del patrimonio histórico local . Por ese motivo, efectivos de la Unidad Investigativa de la Dirección General de Investigaciones iniciaron un operativo para dar con el autor del hecho. Este jueves por la mañana , detuvieron a un hombre de 25 años en su vivienda de calle Alsina, entre Independencia y 3 de Febrero .

Durante el procedimiento se recuperó el sable de acero corvo y se secuestraron dos armas : un revólver y una pistola de aire comprimido . Además, fue incautada una moto que tenía pedido de secuestro por robo.

Robo - Sable - Las Heras (2) El acusado fue identificado como Fabricio A. Foto: gentileza

El sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura, cuenta con un extenso prontuario que se remonta a abril de 2021. Registra antecedentes por robos, encubrimiento, resistencia a la autoridad y una denuncia por violencia de género radicada en 2023.

El sable regresa al Campo Plumerillo: la palabra de Francisco Lo Presti

Tras recuperar la pieza sanmartiniana, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, encabezó una conferencia de prensa en la que brindó detalles sobre la investigación policial y confirmó el regreso del sable bajo custodia del municipio. “Desde el primer momento en que tomamos conocimiento del hecho, realizamos la denuncia correspondiente y comenzamos a trabajar de manera articulada con la Guardia Urbana Municipal, la Fiscalía interviniente, el Ministerio correspondiente y la Policía ”, expresó.

Robo - Sable - Las Heras (3) Desde municipio de Las Heras, agradecieron por la rápida intervención policial. Foto: Mun. de Las Heras

Luego de agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad, el jefe comunal remarcó la responsabilidad que tendrá el municipio en la preservación del histórico sable. “Como intendente de Las Heras, quiero destacar que tenemos la responsabilidad de la custodia y el cuidado del patrimonio sanmartiniano. No es patrimonio solo de Las Heras, es patrimonio de todo Mendoza y de toda la Argentina. Esa es nuestra responsabilidad y también nuestro orgullo ”, sostuvo.