31 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Consenso

Crece el impulso al cannabis medicinal e industrial en la provincia de Mendoza

Nación, Provincia y Municipios se unen en una normativa común para desarrollar el sector en el territorio mendocino. De qué se trata.

Crece el impulso al cannabis medicinal e industrial en la provincia de Mendoza

Crece el impulso al cannabis medicinal e industrial en la provincia de Mendoza

Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La provincia de Mendoza avanza en el impulso al cannabis medicinal e industrial, mientras la Nación ya cuenta con normativa relacionada y los municipios se adhieren. Ahora un departamento del Gran Mendoza tomó la decisión de unirse al desarrollo.

Lee además
Debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación
medida

A partir de enero, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación
La actualización del monto responde a la necesidad de ajustar el presupuesto oficial
Irrigación

El Gobierno de Mendoza amplió la inversión para modernizar el Canal Bombal y garantizar eficiencia hídrica

La Resolución 709 indica que se crea el Régimen de Adecuación Simplificada permite que proyectos con autorizaciones nacionales (Instituto Nacional de Semillas o Ley 27.350) se integren al sistema provincial sin interrumpir sus actividades.

En cambio, la Resolución 710, regula los permisos provinciales de cáñamo industrial crea un sistema específico para el cultivo, el procesamiento y el transporte, armonizado con la normativa nacional de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Nuevos avances locales en pos de la industria del cannabis

A través de la Ordenanza 60/25, la Municipalidad de Las Heras adhirió a la normativa nacional y provincial para la instalación de emprendimientos industriales y medicinales de cannabis, con el objetivo de que la actividad impulse la economía del departamento.

La ordenanza establece que los emprendimientos de cannabis deberán estar ubicados en una zonificación agrícola y estarán bajo el control del Gobierno de Mendoza.

“Desde el Ejecutivo Municipal generamos un programa para gestionar, regular y reglamentar los cultivos sustentables de plantas para uso medicinal, con el objetivo de fomentar su desarrollo productivo en el departamento, incentivar nuevos emprendimientos y acompañar la formación y capacitación laboral vinculada a esta actividad”, explicó el intendente Francisco Lo Presti.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lopresti_lh/status/2006154095564832882&partner=&hide_thread=false
Temas
Seguí leyendo

Año Nuevo: cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza

En todo 2025, el aumento de la jubilación mínima casi igualó al bono de $70.000

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 31 de diciembre de 2025

Nueva etapa para Javier Milei y Caputo: el desafío de acumular dólares sin desatar inflación

Trabajo e ingresos en 2025: por qué la mejora de los indicadores no se traduce en bienestar

Mendoza avanza hacia una minería sostenible integrada al desarrollo económico, energético y territorial

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 30 de diciembre de 2025

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial dejará de brindar algunos servicios: qué pasará en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Año Nuevo: cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza
ATENCIÓN MENDOCINOS

Año Nuevo: cómo será la atención de los bancos en la provincia de Mendoza

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de Año Nuevo, hoy miércoles 31 de diciembre: números ganadores del sorteo 3335

La cirugía fue monitoreada de manera permanente por el equipo médico que acompaña a Yacopini desde su ingreso a la Clínica
Esperan una pronta evolución

Juan Cruz Yacopini fue operado y permanece internado con pronóstico reservado

Atención conductores: ¿hasta qué hora estarán abiertas las estaciones de servicio durante Año Nuevo?
A tener en cuenta

Durante Año Nuevo, estos serán los horarios de las estaciones de servicio de Mendoza

¿El Banco Nación te depositó dinero por error? Te contamos lo que hay que hacer
"Ayudín" de fin de año

El Banco Nación depositó hasta 700 mil pesos por error en cuentas sueldo: qué hacer con el dinero

Ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de Martín Fierro y 25 de Mayo
La moto era robada

Murió un motociclista tras un choque con un colectivo en Las Heras