Crece el impulso al cannabis medicinal e industrial en la provincia de Mendoza

La provincia de Mendoza avanza en el impulso al cannabis medicinal e industrial , mientras la Nación ya cuenta con normativa relacionada y los municipios se adhieren. Ahora un departamento del Gran Mendoza tomó la decisión de unirse al desarrollo.

A inicios de diciembre, el gobierno provincial publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial que benefician a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial . Se trata de herramientas que garantizan la salud pública , trazabilidad y la previsibilidad para inversiones.

La Resolución 709 indica que se crea el Régimen de Adecuación Simplificada permite que proyectos con autorizaciones nacionales (Instituto Nacional de Semillas o Ley 27.350) se integren al sistema provincial sin interrumpir sus actividades.

En cambio, la Resolución 710, regula los permisos provinciales de cáñamo industrial crea un sistema específico para el cultivo, el procesamiento y el transporte, armonizado con la normativa nacional de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame) .

Nuevos avances locales en pos de la industria del cannabis

A través de la Ordenanza 60/25, la Municipalidad de Las Heras adhirió a la normativa nacional y provincial para la instalación de emprendimientos industriales y medicinales de cannabis, con el objetivo de que la actividad impulse la economía del departamento.

La ordenanza establece que los emprendimientos de cannabis deberán estar ubicados en una zonificación agrícola y estarán bajo el control del Gobierno de Mendoza.

“Desde el Ejecutivo Municipal generamos un programa para gestionar, regular y reglamentar los cultivos sustentables de plantas para uso medicinal, con el objetivo de fomentar su desarrollo productivo en el departamento, incentivar nuevos emprendimientos y acompañar la formación y capacitación laboral vinculada a esta actividad”, explicó el intendente Francisco Lo Presti.