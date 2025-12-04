Mendoza avanza con normas clave para regular la producción de cannabis medicinal y cáñamo industrial

El gobierno provincial publicó dos resoluciones en el Boletín Oficial que benefician a la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Se trata de herramientas que garantizan la salud pública, trazabilidad y la previsibilidad para inversiones.

La Provincia puso en funcionamiento el marco reglamentario de la Ley 9.617 en su primera etapa productiva a través de dos resoluciones que fortalecen la trazabilidad y aseguran el cumplimiento de los estándares de calidad.

La Resolución 709, con fecha del 1 de diciembre, indica que se crea el Régimen de Adecuación Simplificada permite que proyectos con autorizaciones nacionales (Instituto Nacional de Semillas o Ley 27.350) se integren al sistema provincial sin interrumpir sus actividades.

Este régimen exige un Plan de Adecuación y un Plan de Cultivo , habilita controles permanentes, otorga el Certificado de Adecuación y define responsabilidades, obligaciones y causales de suspensión o revocación. El objetivo es garantizar la continuidad productiva, la trazabilidad y la seguridad sanitaria mientras los desarrollos se alinean con las normas provinciales.

En cambio, la Resolución 710, regula los permisos provinciales de cáñamo industrial crea un sistema específico para el cultivo, el procesamiento y el transporte, armonizado con la normativa nacional de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

La medida establece permisos agrícolas e industriales, incorpora un Plan de Cultivo obligatorio, crea el Sistema Provincial de Identificación Genética (SPIG-BCP) para la trazabilidad del material vegetal, fija requisitos estrictos de origen genético, declara la obligatoriedad de las guías de transporte y dispone auditorías periódicas. Los permisos alcanzan también a proyectos con licencias nacionales, que deberán adecuarse al esquema provincial.