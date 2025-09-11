El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.

El Gobierno de Mendoza reglamentó la Ley Provincial 9617, que establece el marco normativo para el desarrollo integral de la cadena de valor de cannabis medicinal y del cáñamo industrial . Prevé la creación de un registro para emitir permisos y controles, y programas de abastecimiento y capacitación.

Así fue dispuesto a través del decreto 1928, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo ; el ministro de Gobierno, Infraestructura y desarrollo Territorial, Natalio Mema ; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero ; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas .

La medida apunta a impulsar procesos productivos con estándares de calidad, trazabilidad y control . No se trata de una nueva norma, sino de la ampliación de la primera ley del país que reconoció al sector privado en la producción medicinal de cannabis , la 9298, sancionada en el 2020.

La reglamentación organiza el funcionamiento del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial , el cual:

Centraliza los permisos para cultivo, producción, procesamiento, investigación y usos industriales.

para cultivo, producción, procesamiento, investigación y usos industriales. Establece protocolos de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.

agrícolas y de manufactura. Coordina mecanismos de trazabilidad y control de calidad en todas las etapas del proceso productivo.

Además, se crean programas de abastecimiento local, instancias de capacitación y un Banco de Germoplasma para resguardar el material genético y fortalecer la investigación y la innovación tecnológica.

La norma reglamentada por el Gobierno de Mendoza

Esta reglamentación fija las pautas para el funcionamiento del Registro, el cual quedó establecido a través de la 9617, sancionada en la provincia de Mendoza.

Entre otras cosas, el Registro realizará inspecciones, auditorías técnicas o requerimientos de información en cualquier momento, notificando previamente conforme los plazos que establezca la normativa aplicable para cada tipo de permiso, y garantizando el debido proceso.

Tales acciones podrán ser realizadas por personal técnico propio, conjuntamente o en coordinación con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) o mediante la intervención de terceros especializados, con quienes se celebrarán los convenios o acuerdos correspondientes, a los fines de asegurar el adecuado cumplimiento de la normativa vigente.