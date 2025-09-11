Boletín Oficial

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal

El Gobierno de Mendoza busca avanzar con el cannabis medicinal y del cáñamo industrial en la provincia. Los detalles de la medida de Alfredo Cornejo.

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.

El paso clave que dio el Gobierno de Mendoza sobre el cannabis medicinal.

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Política

El Gobierno de Mendoza reglamentó la Ley Provincial 9617, que establece el marco normativo para el desarrollo integral de la cadena de valor de cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Prevé la creación de un registro para emitir permisos y controles, y programas de abastecimiento y capacitación.

Así fue dispuesto a través del decreto 1928, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro de Gobierno, Infraestructura y desarrollo Territorial, Natalio Mema; el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero; el ministro de Producción, Rodolfo Vargas.

Lee además
La Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza dio media sanción al proyecto impulsado por Alfredo Cornejo para ampliar los horarios en los que se realizan audiencias.
Legislatura

Diputados aprobó el proyecto de Alfredo Cornejo para que la Justicia trabaje más durante la tarde
Qué dice el Plan Regional de Seguridad que el Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura.
Legislatura

Qué dice el Plan Regional de Seguridad que el Gobierno de Mendoza presentó en la Legislatura

La medida apunta a impulsar procesos productivos con estándares de calidad, trazabilidad y control. No se trata de una nueva norma, sino de la ampliación de la primera ley del país que reconoció al sector privado en la producción medicinal de cannabis, la 9298, sancionada en el 2020.

Qué dice la reglamentación

La reglamentación organiza el funcionamiento del Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, el cual:

  • Centraliza los permisos para cultivo, producción, procesamiento, investigación y usos industriales.
  • Establece protocolos de buenas prácticas agrícolas y de manufactura.
  • Coordina mecanismos de trazabilidad y control de calidad en todas las etapas del proceso productivo.

Además, se crean programas de abastecimiento local, instancias de capacitación y un Banco de Germoplasma para resguardar el material genético y fortalecer la investigación y la innovación tecnológica.

La norma reglamentada por el Gobierno de Mendoza

Esta reglamentación fija las pautas para el funcionamiento del Registro, el cual quedó establecido a través de la 9617, sancionada en la provincia de Mendoza.

Entre otras cosas, el Registro realizará inspecciones, auditorías técnicas o requerimientos de información en cualquier momento, notificando previamente conforme los plazos que establezca la normativa aplicable para cada tipo de permiso, y garantizando el debido proceso.

Tales acciones podrán ser realizadas por personal técnico propio, conjuntamente o en coordinación con el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN) o mediante la intervención de terceros especializados, con quienes se celebrarán los convenios o acuerdos correspondientes, a los fines de asegurar el adecuado cumplimiento de la normativa vigente.

pedido_289873_08092025

Temas
Seguí leyendo

Alfredo Cornejo anunció una obra energética clave para el Valle de Uco

Comenzaron las obras en el perilago de Potrerillos para brindar servicios a los visitantes

El Gobierno de Mendoza invirtió $2.000 millones en computadoras y tablets para la salud: cómo se destinarán

Contra la reforma del Estatuto del Empleado Público, gremios se movilizaron en Casa de Gobierno

El Gobierno de Mendoza financiará obras de infraestructura turística a los municipios

Diputados dio media sanción a la reforma del Estatuto del Empleado Público

Cuándo se tratará el proyecto del Gobierno de Mendoza que reforma el Estatuto del Empleado Público

El Gobierno de Mendoza recibió más de 9.000 expresiones sobre el PSJ Cobre Mendocino

LO QUE SE LEE AHORA
Críticas al veto al financiamiento universitario en Mendoza
En desacuerdo

El intendente radical "rebelde" que cuestionó el veto de Milei a las universidades

Las Más Leídas

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz
Repercusión interprovincial

La decisión del Gobierno de San Luis sobre el padre policía de la niña armada en La Paz

Revuelo en la cárcel de San Felipe por un motín. 
mirá los videos

Tensión en la cárcel de San Felipe por un motín

Conmoción por una alumna que llevó un arma a la escuela y disparó varias veces. 
Alumna atrincherada en una escuela

La Paz: el momento en el que la menor dispara frente a policías

Conmoción en La Paz por el ataque de una alumna con un arma 9 milímetros
Estremecedor relato

"Buscaba a una profe y dos compañeros que le hacían bullying", el relato de un testigo del ataque en La Paz

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró.
Mirá el video

Conmoción en La Paz por una menor que llevó un arma a la escuela, disparó y se atrincheró

Te Puede Interesar

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?
Industria en crisis

INDEC oficializa la caída en la actividad industrial: ¿cuáles son los sectores más golpeados?

Por Marcelo López Álvarez
El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela.
Conmoción

El drama de La Paz: cómo pasó la noche la menor que llevó un arma a la escuela

Por Natalia Mantineo
Estudiantes, gremios, docentes y no docentes se movilizarán en una nueva marcha universitaria.
Nueva marcha federal

"Si hay veto, hay marcha": la respuesta de las universidades al veto de Javier Milei

Por Celeste Funes