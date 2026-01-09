9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Novedades del caso

Liberaron al autor del incendio del árbol navideño de la Peatonal, pero con condiciones

La Justicia resolvió no dictar la prisión preventiva, pese al pedido del Ministerio Público Fiscal, y le impuso al acusado una serie de restricciones, entre ellas no participar en marchas.

Detuvieron y luego liberaron al autor del incendio del árbol navideño de la Peatonal

Detuvieron y luego liberaron al autor del incendio del árbol navideño de la Peatonal

 Por Luis Calizaya

Luego de que un hombre fuese identificado y detenido por el incendio de un árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento, ocurrido durante una marcha antiminera el viernes pasado, la Justicia decidiño liberarlo, pero con condiciones.

Si bien el Ministerio Público Fiscal había solicitado la prisión preventiva, el pedido fue rechazado y el acusado recuperó la libertad, aunque deberá cumplir una serie de obligaciones judiciales.

Lee además
Bomberos de San Carlos trabajaron sobre el incendio.
Valle de Uco

Corte eléctrico habría provocado el incendio que destruyó dos quinchos en San Carlos
Se incendia Chubut, Diego Santilli negocia y Máximo Kirchner exige que no deroguen la Ley de Manejo del Fuego
La Patagonia en llamas

Se incendia la Patagonia, Santilli negocia y Máximo Kirchner exige que no deroguen la Ley de Manejo del Fuego

Liberado, pero bajo estricto control judicial: quién es el acusado y qué sanciones deberá cumplir

En los primeros días de enero, una marcha antiminera realizada el 2 de enero en plena Peatonal Sarmiento terminó con el incendio de un árbol de Navidad decorativo. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y fue controlado minutos después por manifestantes y transeúntes que apagaron las llamas.

Tras el análisis de las cámaras de video ubicadas en el microcentro, se determinó que el fuego no se originó por una falla eléctrica, sino que fue provocado de manera intencional. El presunto autor fue identificado como Gonzalo Emanuel Videla Castro.

Por el delito de incendio, tipificado en el artículo 186, inciso 1, del Código Penal; que prevé penas de entre 3 y 10 años de prisión, Videla Castro fue imputado por la Fiscalía provincial, que solicitó su prisión preventiva. Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido y le concedió la libertad, aunque bajo un régimen de control judicial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MercedesRus1/status/2007265424052986300&partner=&hide_thread=false

Según el fallo del juez Leonardo Camacho del Juzgado Penal Colegiado N° 1, no existen elementos suficientes que permitan sostener la existencia de un riesgo procesal. Si bien se consideró acreditada su participación en el hecho, el magistrado valoró que el acusado no posee antecedentes penales y cuenta con domicilio fijo en la provincia de Mendoza.

En ese contexto, la imputación se mantiene vigente, pero el acusado deberá cumplir una serie de medidas para conservar su libertad. Entre ellas, fijar y mantener domicilio -informando cualquier cambio o ausencia-, abstenerse de consumir estupefacientes y bebidas alcohólicas, y presentarse cada 15 días ante el Juzgado Penal Colegiado N.º 1.

Además, deberá realizar un tratamiento psicológico y presentar el certificado correspondiente ante la Justicia, cursar y aprobar la capacitación prevista por la Ley 27.592 (Ley Yolanda), no salir del país, no participar en marchas o eventos similares al ocurrido el 2 de enero y no cometer nuevos delitos.

Temas
Seguí leyendo

Cambio clave del Gobierno de Mendoza en los controles de seguridad contra incendios: el nuevo rol de los municipios

Rescatan a una mujer y a sus cuatro perros tras un incendio en Godoy Cruz

Mercedes Rus y Ulpiano Suarez repudiaron el incendio del árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento

Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Incendio en Guaymallén: se perdió la totalidad de la producción de un galpón de empaque

Guaymallén investiga a los responsables de la combi que circuló por la vereda: evalúan sanciones económicas y penales

Golpe al delito en Mendoza: diez detenidos en operativos policiales

Detuvieron a un hombre por el robo a un móvil veterinario municipal en Lavalle

LO QUE SE LEE AHORA
Intensa búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos.
Operativo de rescate

Continúa la intensa búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online
Folclore y jineteada

Dónde ver el Festival de Jesús María 2026 en vivo: canales de TV y streaming online

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma.
Salud

Nutrición: EE.UU. invirtió la pirámide alimentaria y Argentina se sumó al cambio de paradigma