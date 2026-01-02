Incendiaron el árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional

Incendio en un árbol de Navidad en la peatonal Sarmiento: investigan si fue intencional Foto: captura Canal 7

Por Sitio Andino Policiales







Durante la noche del viernes, en la peatonal Sarmiento, se desató un incendio en el reconocido árbol de Navidad instalado como elemento decorativo. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una marcha antiminera, cuando una llama se inició en la base de la estructura y se propagó rápidamente, generando preocupación entre los transeúntes, que intervinieron para sofocarla.

Las cámaras de seguridad registraron el episodio en tiempo real y las autoridades intentan determinar si el fuego fue provocado de manera intencional o si se originó a raíz de un desperfecto eléctrico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UlpianoSuarez/status/2007268223335424318&partner=&hide_thread=false Extraña casualidad...



En el marco de una marcha antiminera, se prendió fuego el Pino de Navidad que ornamenta la Peatonal Sarmiento.



Ya frente a las pintadas y otras vandalizaciones previas, lo habíamos dicho: en Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las… pic.twitter.com/RTKPGpz25B — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) January 3, 2026 Incendio en el árbol de Navidad en la Peatonal Sarmiento Alrededor de las 21.20, entre las calles San Martín y Sarmiento, en plena Ciudad, el fuego tomó un adorno navideño y encendió la alarma entre quienes se encontraban en la zona. Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia muestran a un grupo de manifestantes intentando apagar las llamas utilizando agua de una fuente cercana, aunque en ese intento el fuego alcanzó a dos personas.

Finalmente, con la colaboración de peatones y algunos manifestantes, el incendio fue controlado mediante botellas de agua y pancartas, pese a que las llamas estuvieron a punto de extenderse tanto hacia la parte inferior como hacia la punta del árbol.

Minutos más tarde, personal del Cuerpo de Bomberos arribó al lugar para verificar la zona y asegurar el sistema eléctrico. La investigación continúa para establecer si el incendio fue causado por una acción humana o por una falla técnica.