Dos conductores alcoholizados fueron aprehendidos durante controles viales en Las Heras

Dos vehículos detenidos en Las Heras por altos niveles de alcohol en sangre.

Por Celeste Funes







Dos conductores alcoholizados fueron aprehendidos en el departamento de Las Heras durante un operativo de control vial realizado en la vía pública. Ambos hombres dieron positivo en los test de alcoholemia y fueron trasladados a una dependencia policial para las actuaciones correspondientes.

Controles de alcoholemia en Las Heras: dos conductores dieron positivo El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21.20 horas y estuvo a cargo de personal de la Delegación Vial Gran Mendoza. El operativo se desarrolló en la vía pública, sobre calle Aristóbulo del Valle, a la altura del Cacique, en una zona limítrofe entre Guaymallén y Las Heras. Allí, los efectivos realizaban maniobras de control vehicular cuando detuvieron la marcha de un Fiat Palio.

El vehículo era conducido por un hombre identificado como C.F.F., de 53 años, a quien se le practicó el test de alcoholemia. El resultado arrojó un dosaje de 1,61 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido.

En el mismo procedimiento, el personal policial controló un Chevrolet Corsa, conducido por F.S.C., de 35 años. En este caso, el dosaje de alcohol fue de 1,77 gramos por litro de sangre.

Ante estos resultados, ambos conductores fueron trasladados a la Comisaría 36°, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para la realización de las actuaciones de rigor, en el marco de los controles destinados a reforzar la seguridad vial.