Golpe al delito en Mendoza: diez detenidos en operativos policiales

En distintas intervenciones policiales realizadas en el Gran Mendoza y al sur , se registraron diez detenciones entre el jueves y el viernes . En su mayoría, los procedimientos estuvieron vinculados a delitos de robo , además de casos de portación de marihuana , un pedido de captura vigente y aprehensiones en la vía pública .

Las primeras detenciones se produjeron en Godoy Cruz , donde una pareja fue arrestada por el robo a una vivienda y otra persona quedó aprehendida por portación de marihuana .

A 13 meses de la detención La esperanza de los familiares de los dos argentinos detenidos en Venezuela: "No perdemos la fe"

Personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR) , en conjunto con efectivos de la Comisaría 27 , detuvo a un hombre de 21 años y a una mujer de 30 en la intersección de las calles Montes de Oca y Gorriti . Ambos fueron identificados como los autores de un robo a una casa del barrio Villa Hipódromo , de donde sustrajeron diversos electrodomésticos y un teléfono celular .

En una segunda intervención , nuevamente la UCAR actuó junto a efectivos de la Comisaría 37 y aprehendió a un hombre de 20 años en calle Balcarce , durante un control de rutina. En el interior de un morral se encontraron varios envoltorios pequeños con flores de cannabis , que fueron secuestrados y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Gran despliegue policial en Luján de Cuyo: cuatro detenciones y un pedido de captura

En el departamento de Luján de Cuyo, durante la noche del jueves se llevó a cabo un operativo policial masivo que culminó con 369 personas identificadas y el control de unos 190 vehículos, entre autos y motos.

En el marco de la estrategia provincial de prevención del delito, los efectivos policiales realizaron controles en distintos puntos estratégicos del departamento, entre ellos las intersecciones de Chile y Viamonte; Alberti y Guiñazú; Patricios y Choele Choel; Jujuy y Puerto San Julián; Gaviola y Taboada; Vallcanera y Francisco Evans Moretti; San Martín y Constitución; Constitución y 25 de Mayo Oeste; J. P. Norton y Mariano Moreno; Chile y Puerto San Julián; Córdoba y Patricios; avenida Vendimia y calle El Fruto; Viedma y Guevara; Río Gallegos y Serpa; y Piedra Buena y Guevara.

Como resultado del despliegue, cinco personas quedaron a disposición de la Justicia, una de ellas vinculada a un pedido de captura vigente.

Tupungato: detenciones por robo callejero y en una finca

En las últimas horas del jueves, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato intervinieron en dos procedimientos que permitieron frustrar maniobras delictivas y detener a dos hombres en distintas zonas del departamento.

El primero de los hechos se inició tras la denuncia de un robo ocurrido en calle Mendoza, en la localidad de Cordón del Plata. Luego del aviso, los uniformados se dirigieron a la zona y, mientras recorrían calle Álamo y el barrio Cordón del Plata, recibieron información de que los presuntos autores se habrían internado en una finca cercana.

Personal de la UEP ingresó por calle Alcalde a una finca, donde encontraron a una pareja que había sido víctima de un robo. Según relataron, dos hombres armados con un machete les sustrajeron un celular. Tras una persecución a pie, los sospechosos fueron detenidos a pocos metros de calle 6, cuando intentaban ingresar a una propiedad.

Durante la requisa se recuperaron dos teléfonos celulares. Los detenidos, de 21 y 26 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

Robo - Tupungato Los elementos secuestrados tras el robo al campo de duraznos. Foto: Gobierno de Mendoza

En el segundo operativo, realizado en una finca de calle Iriarte, efectivos policiales fueron alertados por el propietario al advertir la presencia de personas que intentaban sustraer duraznos. Tras un rastrillaje en el lugar, solo se encontraron cuatro mochilas, un morral, prendas de vestir, tres recolectores y 17 bolsas de arpillera, elementos que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.