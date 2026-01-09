9 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Seguridad provincial

Golpe al delito en Mendoza: diez detenidos en operativos policiales

Entre robos, portación de drogas y pedidos de captura, varias personas fueron detenidas en tres departamentos de Mendoza.

Golpe al delito en Mendoza: diez detenidos en operativos policiales
Golpe al delito en Mendoza: diez detenidos en operativos policiales Foto: Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En distintas intervenciones policiales realizadas en el Gran Mendoza y al sur, se registraron diez detenciones entre el jueves y el viernes. En su mayoría, los procedimientos estuvieron vinculados a delitos de robo, además de casos de portación de marihuana, un pedido de captura vigente y aprehensiones en la vía pública.

Tres detenciones en Godoy Cruz: una pareja y secuestro de drogas

Las primeras detenciones se produjeron en Godoy Cruz, donde una pareja fue arrestada por el robo a una vivienda y otra persona quedó aprehendida por portación de marihuana.

Lee además
Dos hombres fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia
Operativo

Desarticulan en Maipú a una banda que robaba motos y autos bajo amenazas
Nahuel Gallo y Germán Giuliani podría ser liberados
A 13 meses de la detención

La esperanza de los familiares de los dos argentinos detenidos en Venezuela: "No perdemos la fe"

Personal de la Unidad Ciclística de Acción Rápida (UCAR), en conjunto con efectivos de la Comisaría 27, detuvo a un hombre de 21 años y a una mujer de 30 en la intersección de las calles Montes de Oca y Gorriti. Ambos fueron identificados como los autores de un robo a una casa del barrio Villa Hipódromo, de donde sustrajeron diversos electrodomésticos y un teléfono celular.

En una segunda intervención, nuevamente la UCAR actuó junto a efectivos de la Comisaría 37 y aprehendió a un hombre de 20 años en calle Balcarce, durante un control de rutina. En el interior de un morral se encontraron varios envoltorios pequeños con flores de cannabis, que fueron secuestrados y puestos a disposición de la autoridad judicial.

Gran despliegue policial en Luján de Cuyo: cuatro detenciones y un pedido de captura

En el departamento de Luján de Cuyo, durante la noche del jueves se llevó a cabo un operativo policial masivo que culminó con 369 personas identificadas y el control de unos 190 vehículos, entre autos y motos.

En el marco de la estrategia provincial de prevención del delito, los efectivos policiales realizaron controles en distintos puntos estratégicos del departamento, entre ellos las intersecciones de Chile y Viamonte; Alberti y Guiñazú; Patricios y Choele Choel; Jujuy y Puerto San Julián; Gaviola y Taboada; Vallcanera y Francisco Evans Moretti; San Martín y Constitución; Constitución y 25 de Mayo Oeste; J. P. Norton y Mariano Moreno; Chile y Puerto San Julián; Córdoba y Patricios; avenida Vendimia y calle El Fruto; Viedma y Guevara; Río Gallegos y Serpa; y Piedra Buena y Guevara.

Como resultado del despliegue, cinco personas quedaron a disposición de la Justicia, una de ellas vinculada a un pedido de captura vigente.

Tupungato: detenciones por robo callejero y en una finca

En las últimas horas del jueves, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato intervinieron en dos procedimientos que permitieron frustrar maniobras delictivas y detener a dos hombres en distintas zonas del departamento.

El primero de los hechos se inició tras la denuncia de un robo ocurrido en calle Mendoza, en la localidad de Cordón del Plata. Luego del aviso, los uniformados se dirigieron a la zona y, mientras recorrían calle Álamo y el barrio Cordón del Plata, recibieron información de que los presuntos autores se habrían internado en una finca cercana.

Personal de la UEP ingresó por calle Alcalde a una finca, donde encontraron a una pareja que había sido víctima de un robo. Según relataron, dos hombres armados con un machete les sustrajeron un celular. Tras una persecución a pie, los sospechosos fueron detenidos a pocos metros de calle 6, cuando intentaban ingresar a una propiedad.

Durante la requisa se recuperaron dos teléfonos celulares. Los detenidos, de 21 y 26 años, quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

Robo - Tupungato
Los elementos secuestrados tras el robo al campo de duraznos.

Los elementos secuestrados tras el robo al campo de duraznos.

En el segundo operativo, realizado en una finca de calle Iriarte, efectivos policiales fueron alertados por el propietario al advertir la presencia de personas que intentaban sustraer duraznos. Tras un rastrillaje en el lugar, solo se encontraron cuatro mochilas, un morral, prendas de vestir, tres recolectores y 17 bolsas de arpillera, elementos que quedaron a disposición de la Oficina Fiscal.

Temas
Seguí leyendo

Cayó en San Martín un hombre con tres pedidos de captura internacional por violencia de género

Detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela: el Gobierno insiste con gestiones para lograr su regreso

"El comienzo del final de una pesadilla": el duro testimonio de la esposa de Nahuel Gallo tras la detención de Maduro

Detuvieron a un hombre por el robo a un móvil veterinario municipal en Lavalle

Continúa la intensa búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Accidente vial en General Alvear: una camioneta chocó contra un árbol y dejó tres heridos

Corte eléctrico habría provocado el incendio que destruyó dos quinchos en San Carlos

LO QUE SE LEE AHORA
Intensa búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos.
Operativo de rescate

Continúa la intensa búsqueda de la mujer que cayó al zanjón de Los Ciruelos

Las Más Leídas

 El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: de cuánto será y quiénes lo cobrarán.
Entra en vigencia

El Gobierno de Mendoza pagará un adicional salarial a empleados estatales: a quiénes beneficia

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 9 de enero de 2026

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido
Rápido hallazgo

Recuperaron el sable robado en Las Heras: hay un detenido

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso.
Alta montaña

Cruce a Chile: largas filas de vehículos tras la reapertura del paso

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno.
Educación Superior

La DGE lanzó una carrera renovada que responde a los desafíos del turismo moderno