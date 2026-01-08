Cayó en San Martín un hombre con tres pedidos de captura internacional por violencia de género

El procedimiento fue el resultado de tareas investigativas que permitieron establecer el paradero del sospechoso

La Policía de Mendoza realizó seis allanamientos simultáneos en el departamento de San Martín , en el marco de una investigación judicial por violencia de género . Como resultado, fue detenido un hombre de 33 años sobre quien pesaban tres pedidos de captura a nivel internacional .

El procedimiento fue el resultado de tareas investigativas que permitieron establecer el paradero del sospechoso, quien se encontraba prófugo desde hacía aproximadamente un mes . Uno de los allanamientos se concretó en una vivienda ubicada en calle Yapeyú , donde personal policial logró localizarlo y proceder a su detención.

En el operativo intervino la Unidad Investigativa de San Martín , dependiente de la Dirección General de Investigaciones , con apoyo de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje San Martín y cuerpos especiales. La participación coordinada permitió ejecutar de manera simultánea todas las medidas judiciales dispuestas.

Tras su aprehensión, el detenido quedó a disposición de la fiscalía interviniente y fue trasladado a la Comisaría 12 , donde se continuaron las actuaciones correspondientes.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial

Los elementos que secuestró la Policía

Durante los allanamientos, el personal policial secuestró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, marca Glock, junto a dos cargadores con 19 cartuchos y una caja con 50 municiones punta hueca del mismo calibre. También se incautaron dos riñoneras, un cortaplumas, una tijera, una navaja y un correaje tipo militar con dos pistoleras de polímero.

Además, se hallaron diversos elementos de primeros auxilios, tarjetas de sistemas de alarma inteligente, sobres con llaves de seguridad bancaria, llaves de vehículos, un recipiente para contar billetes, un pasaporte, joyas, tarjetas bancarias y credenciales de obras sociales a nombre del detenido.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

En el procedimiento también se secuestraron aproximadamente seis millones de pesos, 4.500 dólares estadounidenses y dinero de otras procedencias. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa bajo la órbita judicial.