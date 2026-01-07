Otro accidente vial en Ruta 7: un camión brasileño realizó una peligrosa maniobra y chocó en solitario

Durante la tarde de este miércoles se registró un segundo accidente vial en la Ruta Nacional Nº7 , a solo 2 kilómetros del primer accidente , en la zona conocida como Curva de Yeso , sector de Horcones .

En esta oportunidad, el hecho involucró a un camión de origen brasileño que sufrió un accidente en solitario , realizando una maniobra de " tijera " sobre la calzada. Ante la situación, se desplazó personal de Gendarmería Nacional al lugar y se dio aviso a Vialidad Nacional para evaluar la remoción del vehículo.

Además, las autoridades solicitaron nuevamente a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la zona.

Este nuevo incidente ocurre pocos minutos después del primer y grave siniestro de la tarde , que fue reportado al 911 . El mismo tuvo lugar también sobre Ruta 7, a la altura de Curva de Yeso , donde se produjo un choque frontal entre dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios .

Tras el impacto, uno de los rodados colisionó contra una camioneta de origen chileno. Como consecuencia del hecho, falleció el conductor del automóvil argentino.

accidente vial, ruta 7 El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso

En el lugar del primer accidente trabajaron servicios de emergencia, personal de Gendarmería, G.U.M. y fuerzas de seguridad, quienes implementaron un bypass para permitir la circulación, aunque con importantes demoras.

A la compleja situación vial se suman las condiciones climáticas adversas: se registran lluvias en la zona de Caracoles Chilenos, polvaredas hasta Punta de Vacas y lloviznas leves en el sector de los siniestros, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por el corredor internacional.

Ruta 7 a la altura de la curva del yeso Horcones, accidente entre 2 vehículos en sentidos contrarios despista uno y colisiona contra la camioneta oriunda de chile, chófer del auto argenrino fallecido, trabajan personal de emergencia en el lugar. pic.twitter.com/AcRNS5BL9u — OSVALDO (@VALLEOVA) January 7, 2026

Las autoridades reiteran el pedido de máxima precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y, de ser posible, evitar circular por la zona hasta que la situación sea normalizada.