7 de enero de 2026
El segundo en lo que va de la tarde

Otro accidente vial en Ruta 7: un camión brasileño realizó una peligrosa maniobra y chocó en solitario

Ocurrió en la zona de Curva de Yeso, a solo dos kilómetros de un choque fatal registrado minutos antes. Gendarmería trabaja en el lugar y solicitaron extremar la precaución.

En esta oportunidad, el hecho involucró a un camión de origen brasileño que sufrió un accidente en solitario, realizando una maniobra de "tijera" sobre la calzada. Ante la situación, se desplazó personal de Gendarmería Nacional al lugar y se dio aviso a Vialidad Nacional para evaluar la remoción del vehículo.

Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones
Por causas que se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo
En solitario

Malargüe: una mujer perdió el control del auto en Ruta 40 y volcó con sus tres hijas

El primer accidente vial que ocurrió minutos antes

Este nuevo incidente ocurre pocos minutos después del primer y grave siniestro de la tarde, que fue reportado al 911. El mismo tuvo lugar también sobre Ruta 7, a la altura de Curva de Yeso, donde se produjo un choque frontal entre dos vehículos que circulaban en sentidos contrarios.

Tras el impacto, uno de los rodados colisionó contra una camioneta de origen chileno. Como consecuencia del hecho, falleció el conductor del automóvil argentino.

accidente vial, ruta 7
En el lugar del primer accidente trabajaron servicios de emergencia, personal de Gendarmería, G.U.M. y fuerzas de seguridad, quienes implementaron un bypass para permitir la circulación, aunque con importantes demoras.

A la compleja situación vial se suman las condiciones climáticas adversas: se registran lluvias en la zona de Caracoles Chilenos, polvaredas hasta Punta de Vacas y lloviznas leves en el sector de los siniestros, lo que incrementa el riesgo para quienes transitan por el corredor internacional.

Las autoridades reiteran el pedido de máxima precaución, respetar las indicaciones del personal en ruta y, de ser posible, evitar circular por la zona hasta que la situación sea normalizada.

