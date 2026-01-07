7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

El accidente vial ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso. Personal médico y autoridades trabajaron en el lugar y activaron un bypass en la zona.

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso

 Por Carla Canizzaro

Un trágico accidente vial entre dos vehículos en la Ruta Nacional 7 dejó como saldo la muerte de un ciudadano argentino de 40 años. El hecho ocurrió a la altura de la curva de Yeso, en la zona de Horcones.

El siniestro se registró alrededor de las 19.00, cuando el aviso por parte de automovilistas ingresó al sistema de emergencias 911. Según la información oficial, un automóvil Renaul Clio despistó e impactó contra la camioneta oriunda de Chile. Ambos circulaban en sentido contrario, lo que derivó en una violenta colisión frontal.

Lee además
El camión de origen brasileño sufrió el accidente en solitario
El segundo en lo que va de la tarde

Otro accidente vial en Ruta 7: un camión brasileño realizó una peligrosa maniobra y chocó en solitario
Por causas que se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo
En solitario

Malargüe: una mujer perdió el control del auto en Ruta 40 y volcó con sus tres hijas
accidente vial, ruta 7
Un automóvil despistó a la camioneta oriunda de Chile e impactó contra ella

Un automóvil despistó a la camioneta oriunda de Chile e impactó contra ella

La víctima fatal viajaba con una mujer que resultó con lesiones graves y fue trasladada al hospital de Uspallata. Por estas horas, las identidades de los ocupantes del auto y de la camioneta Jaguar, aún no fueron informadas así como las lesiones que sufrieron.

En el lugar trabajó personal médico de emergencia, mientras que las autoridades dispusieron la activación de un bypass para ordenar el tránsito. Además, se solicitó a los conductores circular con extrema precaución debido a las condiciones de la calzada y la presencia de equipos de emergencia.

El Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto hasta la medianoche y luego será cerrado por razones climáticas. Las autoridades informaron que en alta montaña se esperan lluvias intensas que pueden producir deslizamientos y afectar la seguridad vial en la zona cordillerana.

paso los libertadores chile sistema cristo redentor
El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto hasta la medianoche y luego será cerrado por razones climáticas

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto hasta la medianoche y luego será cerrado por razones climáticas

Autoridades argentinas informaron que el cruce permanecerá abierto para todo tipo de vehículos hasta las 00 horas de este miércoles 7 de enero, mientras que en Uspallata se implementará un corte de circulación desde las 22. La medida fue confirmada por las autoridades ante el pronóstico de lluvias intensas en la zona de alta montaña.

Las condiciones previstas para la tarde, noche y madrugada incluyen precipitaciones fuertes que podrían provocar deslizamientos con material de arrastre, lo que impediría garantizar condiciones seguras de transitabilidad en la ruta internacional que une Argentina y Chile.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre sufrió múltiples lesiones en un choque entre un auto y un Jeep en Godoy Cruz

Un motociclista perdió una pierna tras un grave choque en Guaymallén y su estado es crítico

Guaymallén: detuvieron a un conductor ebrio tras una persecución y un choque

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto

Atención médica en Mendoza: las guardias en Año Nuevo recibieron más de 2.000 personas

Tragedia en Alta Montaña: una mujer volcó en la Ruta 7 y un menor falleció en el lugar

LO QUE SE LEE AHORA
El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es superior a $10.000.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023.
Ministerio de Seguridad

Buscan a tres hombres desaparecidos y ofrecen una millonaria recompensa por información

Las autoridades piden consultar el estado del Paso Internacional Los Libertadores antes de viajar.
Prevención vial

Atención viajeros: el Paso Los Libertadores cerrará esta medianoche por pronóstico adverso

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Central, donde permaneció internado en terapia intensiva
A causa de la gravedad de las lesiones

Falleció el joven de 19 años que fue atropellado en Guaymallén y agravaron la imputación para los acusados

El caso se conoció a partir del ingreso simultáneo de numerosos pacientes con síntomas compatibles con intoxicación video
Alerta sanitaria

General Alvear: 40 personas intoxicadas por consumir lomos con mayonesa contaminada