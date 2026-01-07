Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso

Un trágico accidente vial entre dos vehículos en la Ruta Nacional 7 dejó como saldo la muerte de un ciudadano argentino de 40 años . El hecho ocurrió a la altura de la curva de Yeso , en la zona de Horcones .

El siniestro se registró alrededor de las 19.00, cuando el aviso por parte de automovilistas ingresó al sistema de emergencias 911 . Según la información oficial, un automóvil Renaul Clio despistó e impactó contra la camioneta oriunda de Chile. Ambos circulaban en sentido contrario, lo que derivó en una violenta colisión frontal .

La víctima fatal viajaba con una mujer que resultó con lesiones graves y fue trasladada al hospital de Uspallata . Por estas horas, las identidades de los ocupantes del auto y de la camioneta Jaguar, aún no fueron informadas así como las lesiones que sufrieron.

En el lugar trabajó personal médico de emergencia , mientras que las autoridades dispusieron la activación de un bypass para ordenar el tránsito. Además, se solicitó a los conductores circular con extrema precaución debido a las condiciones de la calzada y la presencia de equipos de emergencia.

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá abierto hasta la medianoche y luego será cerrado por razones climáticas. Las autoridades informaron que en alta montaña se esperan lluvias intensas que pueden producir deslizamientos y afectar la seguridad vial en la zona cordillerana.

Autoridades argentinas informaron que el cruce permanecerá abierto para todo tipo de vehículos hasta las 00 horas de este miércoles 7 de enero, mientras que en Uspallata se implementará un corte de circulación desde las 22. La medida fue confirmada por las autoridades ante el pronóstico de lluvias intensas en la zona de alta montaña.

Las condiciones previstas para la tarde, noche y madrugada incluyen precipitaciones fuertes que podrían provocar deslizamientos con material de arrastre, lo que impediría garantizar condiciones seguras de transitabilidad en la ruta internacional que une Argentina y Chile.