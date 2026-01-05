5 de enero de 2026
Sitio Andino
Plan de Seguridad

Operativos policiales de alto impacto en Mendoza: 18 aprehendidos en Maipú, Ciudad y San Martín

Los procedimientos se realizaron en el marco del plan de seguridad provincial y permitieron identificar a más de 1.100 personas y controlar más de 600 vehículos.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

En el marco de la estrategia integral del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía de Mendoza desplegó una serie de operativos de alto impacto en los departamentos de Maipú, Ciudad y San Martín. El objetivo es reforzar la prevención del delito y fortalecer la presencia policial en zonas estratégicas.

Las acciones, que se desarrollan desde fines de abril, incluyeron puestos de control fijos, patrullajes a pie, controles vehiculares y tareas de inteligencia, con un fuerte despliegue territorial y el uso de tecnología biométrica para la identificación de personas y verificación de antecedentes.

En total, los procedimientos permitieron identificar a 1.167 personas y controlar 633 vehículos, entre autos, motos, colectivos y taxis. Como resultado, 18 personas fueron aprehendidas.

operativo, policía de Mendoza
Maipú: 13 aprehendidos y 344 personas identificadas

En el departamento de Maipú, el operativo permitió identificar a 344 personas, de las cuales 13 fueron aprehendidas. Además, se controlaron 164 vehículos.

Los controles se distribuyeron en distintos puntos estratégicos del departamento, combinando patrullajes a pie y verificación biométrica.

Las tareas se desarrollaron en intersecciones como Patricias Argentinas y Matienzo; Barcala y Patricias Argentinas; Olmedo y Matienzo; F. G. Lorca y Molina; Jerónimo Ruiz y F. G. Lorca; F. G. Lorca y Boedo; Bartolomé Mitre y Boedo; Roselló y Bartolomé Mitre; Mitre y Godoy Cruz; Molina y L. Moyano; y L. Moyano y Luis Bazán, entre otras.

Ciudad: controles vehiculares y una persona aprehendida

En la Ciudad de Mendoza, los efectivos identificaron a 423 personas, de las cuales una fue aprehendida. Además, se inspeccionaron 275 vehículos, se retuvo una motocicleta y se labraron cinco actas viales.

operativo, policía de mendoza
El operativo incluyó patrullajes a pie y controles fijos, con presencia policial en puntos clave como Mitre y Mosconi; España y Estrada; Patricias Mendocinas y Ameghino; San Martín y Mosconi; La Plata y 9 de Julio; Gutemberg y 9 de Julio; Pellegrini y Perú; Perú y Mosconi, entre otros sectores del microcentro.

San Martín: cuatro aprehendidos y 400 personas identificadas

Por último, en San Martín, la Policía identificó a 400 personas, con un saldo de cuatro aprehendidos. También se controlaron 194 vehículos y se labró un acta vial.

Los controles se realizaron en distintos puntos del departamento, como Soberanía Nacional y Maza; Maza y Godoy Cruz; Cadetes Chilenos y Julio Le Parc; San Martín y Alem; Mitre y Garibaldi; Garibaldi y avenida El Libertador; y Carril San Pedro y El Milagroso, entre otros.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en distintos puntos de la provincia, como parte de una política preventiva destinada a mejorar la seguridad y la convivencia ciudadana.

