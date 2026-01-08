Dio positivo: la novia de Iñaki Gutiérrez protagonizó un accidente vial contra un poste y le retuvieron el auto

Dio positivo: la novia de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste y le retuvieron el auto

El oficialismo enfrenta un nuevo escándalo mediático. Eugenia Rolón, reconocida influencer libertaria y pareja de Iñaki Gutiérrez, protagonizó un aparatoso accidente vial durante la mañana de este jueves en Mar de Ajó. La joven perdió el control de su vehículo e impactó de lleno contra un poste de alumbrado.

El resultado del control de alcoholemia y la sanción El hecho no tardó en viralizarse, no sólo por las circunstancias del choque. Rolón, quien suele mantener un perfil alto en redes sociales defendiendo las ideas de la libertad, conducía cerca de las 10 de la mañana con 1.89 g/l de alcohol en sangre, según se conoció después cuando los agentes de tránsito le hicieron el test de alcoholemia. Situación de extrema gravedad porque en la localidad de Mar de Ajó rige la tolerancia 0.

Se labró el acta correspondiente por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin heridos de gravedad: Afortunadamente, no hubo terceros involucrados ni lesiones graves para la conductora, quedando todo en daños materiales. Los detalles del operativo y el dueño del vehículo El incidente, según Clarín, tuvo lugar en Mar de Ajó, específicamente en la calle Rivadavia al 400, entre Bartolomé Mitre y Catamarca, a cuatro cuadras de la costa. El operativo fue llevado a cabo por personal de Mar del Tuyú.

El vehículo involucrado, chocado y luego secuestrado, pertenece al padre de Iñaki Gutiérrez, quien es el novio de la conductora y poseedor de la cédula azul que lo autoriza a manejar el rodado. La causa correspondiente quedó bajo la jurisdicción del Juzgado de Faltas de la Costa.