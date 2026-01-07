7 de enero de 2026
Alcoholemia positiva

Un hombre sufrió múltiples lesiones en un choque entre un auto y un Jeep en Godoy Cruz

El siniestro ocurrió en Rodríguez Peña e Independencia. El conductor del Renault 19 fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado.

Accidente vial en Godoy Cruz: el conductor terminó hospitalizado.

Un accidente vial en Godoy Cruz dejó a un hombre lesionado durante la madrugada, luego de un choque en la intersección de Rodríguez Peña e Independencia. El hecho fue reportado a través del 911, por lo que personal policial se desplazó hasta el lugar para constatar lo sucedido.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 5:30 horas del miércoles, un Renault 19 que circulaba en sentido Oeste–Este impactó con una camioneta Jeep que se desplazaba en dirección Norte–Sur. Las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación y forman parte de las actuaciones judiciales en curso.

Accidente en Godoy Cruz: conductor herido y un test de alcoholemia positivo

El conductor del Renault 19, un hombre de 32 años, fue asistido por personal del SEC, puesto que, producto del impacto sufrió varias lesiones. Los galenos confirmaron que presentaba politraumatismos varios aunque no se informó, al momento, sobre complicaciones adicionales en su estado de salud.

En el lugar intervino también Tránsito Municipal, que realizó el dosaje de alcohol a los dos conductores involucrados. El resultado fue 0,00 g/l para el hombre que manejaba el Renault. Sin embargo, el conductor de la camioneta Jeep, de 34 años, registró 1,71 g/l, superando ampliamente el límite permitido por la normativa vigente.

La causa quedó a disposición de la Oficina Fiscal de jurisdicción, desde donde se ordenaron las actuaciones legales correspondientes. Las autoridades continúan reuniendo elementos para determinar cómo se produjo el choque y eventuales responsabilidades.

