Malargüe: una mujer perdió el control del auto en Ruta 40 y volcó con sus tres hijas

Ocurrió en Malargüe. Por causas que se investigan, la conductora perdió el dominio del vehículo. Cuál es el estado de salud de las ocupantes.

Una conductora perdió el dominio de su vehículo y volcó este miércoles sobre Ruta Nacional 40, en el departamento de Malargüe. La mujer viajaba acompañada por sus tres hijas de 18, 17 y 13 años, quienes resultaron lesionadas tras el accidente vial.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.28, cuando un llamado al 911 alertó sobre un vuelco en solitario y la posible presencia de personas atrapadas. Ante esta situación, el Centro Estratégico Operacional (CEO) dispuso el envío inmediatode una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y efectivos del destacamento El Sosneado.

Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un vehículo Fiat Siena, que circulaba por la mencionada ruta en sentido Sur–Norte. Por causas que aún se investigan, la conductora perdió el control del rodado y terminó volcando sobre la calzada.

Las lesiones que sufrieron las ocupantes tras el accidente en Malargüe

Como consecuencia del impacto, la mujer y sus tres hijas fueron trasladadas al hospital Schestakow del departamento de San Rafael. Allí, el médico de guardia diagnosticó a la conductora con "Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) con pérdida de conocimiento recuperado y politraumatismos".

En cuanto a las menores, la adolescente de 13 años presentó "politraumatismos leves", mientras que la joven de 17 años fue diagnosticada con "fractura expuesta del miembro superior izquierdo", por lo que fue trasladada de urgencia al quirófano, con posible internación en Terapia Intensiva. Finalmente, la hija mayor, de 18 años, sufrió "politraumatismos leves".

En el lugar del siniestro, la Oficina Fiscal dispuso la intervención de Policía Científica y la correspondiente confección de las actuaciones judiciales.

