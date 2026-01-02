2 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Lamentable

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes, cuando la moto en la que circulaba el matrimonio sufrió un desperfecto en una de sus ruedas, lo que provocó la muerte del conductor.

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial ocurrió durante la tarde del viernes, cuando un matrimonio que circulaba en moto por la Costanera, en Guaymallén, perdió el control del vehículo tras impactar una de las ruedas contra un cordón. Aunque aún se investigan las causas del hecho, el siniestro dejó a una mujer hospitalizada y al conductor fallecido en el lugar.

Trágico accidente fatal en la Costanera

Pasadas las 15, a unos 10 metros al sur de la calle Matienzo, en Guaymallén, personal policial asistió a dos personas que se encontraban sobre la Costanera tras un grave siniestro vial. Según las primeras reconstrucciones, el hecho ocurrió cuando el matrimonio circulaba en moto en sentido norte y, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y ambos cayeron violentamente.

Lee además
Ocurrió este miércoles por la mañana en la intersección de Martín Fierro y 25 de Mayo
La moto era robada

Murió un motociclista tras un choque con un colectivo en Las Heras
Durante Año Nuevo, se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas y accesos provinciales
En Mendoza

Durante Año Nuevo, se duplicaron los controles de alcoholemia en rutas y accesos provinciales

Como consecuencia del impacto, Pedro Gómez, de 45 años, terminó dentro de una acequia y fue hallado sin vida en el lugar. Su esposa, de 44 años, fue asistida por personal médico y logró sobrevivir, presentando heridas de carácter superficial.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad

Detuvieron a un conductor borracho en Luján de Cuyo: el alto resultado que arrojó el control de alcoholemia

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

Violento accidente vial en Las Heras: perdió el control de la moto y terminó dentro de un auto

Homicidio en Las Heras: un hombre fue apuñalado y hay una mujer detenida

Posible homicidio en General Alvear: hallaron a un hombre sin vida en una exbodega

Decomisaron 100 kilos de pirotecnia ilegal en Guaymallén, tras recibir 36 denuncias

Mendoza registró una fuerte baja en homicidios frente al promedio de los últimos 10 años

LO QUE SE LEE AHORA
Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad.
Trágico hallazgo

Encontraron el cuerpo de un hombre en el dique Cipolletti e investigan su identidad

Las Más Leídas

Accidente vial en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes que había sido trasladado en helicóptero
VENÍAN DESDE CHILE

Tragedia en la Ruta 7: falleció uno de los ocupantes del accidente vial en Potrerillos

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría
ATENCIÓN MONOTRIBUTISTAS

ARCA confirmó los valores del monotributo para enero 2026: cómo quedaron según categoría

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026
Te puede ser útil

Cuánto cuesta ir a las termas de Cacheuta de Mendoza en enero 2026

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza.
El clima

Así estará el pronóstico del tiempo este viernes 2 de enero de 2026 en Mendoza

Se viene otro premio millonario para el primer sorteo del 2026 del Quini 6.
Juegos de azar

El primer Quini 6 del año viene con aumento y sortea un pozo gigante: de cuánto es y cómo jugar