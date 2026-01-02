Una pareja en moto protagonizó un accidente fatal en la Costanera

Por Sitio Andino Policiales







Un grave accidente vial ocurrió durante la tarde del viernes, cuando un matrimonio que circulaba en moto por la Costanera, en Guaymallén, perdió el control del vehículo tras impactar una de las ruedas contra un cordón. Aunque aún se investigan las causas del hecho, el siniestro dejó a una mujer hospitalizada y al conductor fallecido en el lugar.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Trágico accidente fatal en la Costanera Pasadas las 15, a unos 10 metros al sur de la calle Matienzo, en Guaymallén, personal policial asistió a dos personas que se encontraban sobre la Costanera tras un grave siniestro vial. Según las primeras reconstrucciones, el hecho ocurrió cuando el matrimonio circulaba en moto en sentido norte y, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado y ambos cayeron violentamente.

Como consecuencia del impacto, Pedro Gómez, de 45 años, terminó dentro de una acequia y fue hallado sin vida en el lugar. Su esposa, de 44 años, fue asistida por personal médico y logró sobrevivir, presentando heridas de carácter superficial.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén.