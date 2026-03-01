Tras un operativo en Guaymallén, se desactivó una juntada de motos: hubo múltiples infracciones

Guaymallén: en el operativo participaron la UAP, UMAR, Motorizada y la Policía Vial. Foto: Ministerio de Seguridad.

Por Celeste Funes







Un operativo preventivo en Guaymallén logró desactivar una juntada de motociclistas en el barrio Paraguay. Durante los controles policiales, se detectaron múltiples infracciones viales, entre ellas falta de licencia, seguro obligatorio y dominio.

Controles preventivos en Guaymallén para evitar picadas y maniobras peligrosas El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:40 y contó con la participación de efectivos de la UAP, UMAR, Motorizada y Policía Vial. Según informaron fuentes oficiales, los controles se enfocaron en la verificación de rodados de baja y alta cilindrada que circulaban por la zona.

Durante la inspección, los uniformados detectaron diversas infracciones viales vinculadas a la falta de documentación obligatoria y condiciones mínimas de seguridad. Entre los casos registrados, se identificó a un conductor de 25 años de una Zanella ZB 110 RT sin licencia ni seguro obligatorio, así como a otro motociclista de 22 años que circulaba en una Honda GLH también sin la documentación exigida.

operativo umar motocicletas corrida guaymallén 1 La Policía de Mendoza dispuso la retención de las motocicletas involucradas y quedaron a disposición del Juzgado Vial Norte. Foto: Ministerio de Seguridad. Además, se constató la presencia de una Honda Wave 110cc sin dominio colocado y sin seguro, a cargo de un joven de 20 años, una Motomel 150cc sin licencia ni cobertura obligatoria (con un conductor de 21 años) y una Honda GLH 150cc sin seguro, perteneciente a un chico de la misma edad. En otro de los controles, un conductor (27) de Honda CB Twister 250cc fue detectado sin licencia y sin dominio reglamentario.

Múltiples infracciones por falta de licencia, seguro y dominio Ante estas irregularidades, intervino Policía Vial, que procedió a labrar las actas correspondientes por falta de licencia de conducir, carencia de seguro obligatorio y circulación sin dominio colocado. Desde la fuerza indicaron que este tipo de controles preventivos en Mendoza buscan desalentar concentraciones que puedan derivar en picadas ilegales o maniobras riesgosas, reforzando la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vigente.