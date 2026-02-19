Guaymallén sumó 155 nuevos propietarios: cómo son las casas que se entregaron en Buena Nueva

El d epartamento de Guaymallén incorporó nuevas familias propietarias tras la entrega de 155 viviendas correspondientes al programa Mendoza Construye Línea 1 del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Las unidades pertenecen a la tercera etapa del barrio Viñas de San Alberto, ubicado en el distrito de Buena Nueva, y cuentan con aportes de la Municipalidad de Guaymallén en tareas de urbanización y regularización del terreno.

El acto fue encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo y el intendente Marcos Calvente , con la participación de la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Badui , y el presidente del IPV, Gustavo Cantero.

Durante la actividad, Calvente dio la bienvenida a los nuevos vecinos y destacó que se trata de la entrega de viviendas más importante de los últimos años en el departamento. “Me da mucho orgullo como intendente ser parte de este momento. Es la entrega de viviendas más grande de los últimos años en Guaymallén. Un barrio fruto del esfuerzo del Gobierno provincial y de la municipalidad, que acompaña financieramente con las veredas, cunetas, puentes, arbolado y alumbrado público de excelente calidad”, afirmó.

El jefe comunal también recordó que el municipio ejecuta actualmente un plan bienal de obras para 2025 y 2026, que contempla más de 75 intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos. En ese marco, señaló que uno de los objetivos centrales de su gestión es impulsar el desarrollo económico del departamento y destacó el impacto del programa Aforo Cero, que busca estimular la inversión privada. Según explicó, la construcción mensual pasó de un promedio de 8.000 metros cuadrados a 40.000 metros cuadrados tras la implementación de la iniciativa.

Por su parte, Cornejo subrayó que no es habitual concretar una entrega de viviendas de esta magnitud en un contexto económico adverso. “Estamos muy contentos, no tanto como ustedes porque se lo merecen y están viviendo un momento único, pero sí satisfechos de que podamos hacer estas inversiones en medio de una enorme recesión económica”, expresó. El mandatario señaló además que la posibilidad de sostener políticas habitacionales responde a una administración previa ordenada que permitió destinar recursos a este tipo de inversiones.

El Gobernador remarcó que, ante la falta de crédito hipotecario en el país, el Estado cumple un rol clave para facilitar el acceso a la vivienda. Indicó que cada casa, con su terreno, tiene un valor aproximado de entre 90 y 100 millones de pesos y explicó que el esquema de financiamiento permite cuotas accesibles. En promedio, las familias adjudicatarias abonarán cuotas que no superan los 233 mil pesos mensuales, monto inferior al de un alquiler.

Características de las viviendas en Guaymallén

Las casas cuentan con dos dormitorios y una superficie cubierta de 62,5 metros cuadrados. Incluyen cocina comedor con mesada, bacha de acero inoxidable y grifería, además de baño completo con revestimiento cerámico y artefactos de primera calidad. Del total de unidades, tres fueron adaptadas para personas con discapacidad motriz.

Las viviendas poseen puertas exteriores de chapa inyectada, interiores de placa y ventanas de aluminio, además de pintura completa interior y exterior. También se entregan con termotanque solar para mejorar la eficiencia energética y un termotanque a gas ubicado en la lavandería, junto con pileta de lavar y grifería.

Cada unidad cuenta con instalación de gas con tres bocas —calefón, cocina y estufa— preparada para gas envasado y lista para conectarse a la red de gas natural existente, gestionada por la Unión Vecinal Viñas de San Alberto. La instalación eléctrica es completa, con tableros, llaves termomagnéticas y disyuntor, mientras que el sistema de agua fue realizado con tecnología de termofusión tipo IPS.

La Municipalidad de Guaymallén financió la regularización del loteo y las obras de urbanización e infraestructura, que incluyeron veredas, cunetas, cordón y banquina, rampas en esquinas, alcantarillas, forestación, redes de agua, cloaca y electricidad, subestación transformadora y alumbrado público.

El valor de cada vivienda terminada asciende a $85,36 millones y la cuota promedio mensual fue fijada en $233.156,96.