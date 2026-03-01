Maipú: un hombre perdió la vida tras chocar contra un árbol en solitario

Maipú: el hombre de 35 años perdió el dominio de la moto y murió en el acto. Foto: Ministerio de Seguridad.

Por Celeste Funes







Un motociclista de 35 años falleció en la mañana de este domingo tras protagonizar un accidente vial en solitario en Maipú. El hecho ocurrió alrededor de las 6:15 en calle Don Bosco al 2100, según informó la Delegación Vial Gran Mendoza.

El parte policial indica que la víctima —identificada como R.G.L.— conducía una Motomel 110cc en sentido sur a norte cuando, por causas que son materia de investigación, perdió el dominio del rodado. En esas circunstancias, la motocicleta se desvió e impactó violentamente contra un árbol ubicado al costado de la calzada.

Accidente vial en Maipú: intervino personal policial y del SEC Tras un llamado al 911, personal policial llegó al lugar junto a profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC). Al asistir al conductor, constataron que el motociclista había fallecido en el lugar del hecho, producto de las graves lesiones sufridas por el impacto.

Las primeras pericias buscan determinar qué provocó la pérdida de control de la moto. No se reportó la participación de terceros, por lo que el caso se investiga como siniestro vial en solitario.

En la escena trabajaron efectivos de la Policía Vial y personal judicial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho.