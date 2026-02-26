Maipú: dura imputación para el acusado de agredir a su pareja que llegó desde Canadá

La fiscalía de delitos contra la integridad sexual y violencia de género, oficializó este jueves la imputación contra el hombre de 45 años que fue detenido en Maipú , acusado de haber amenazado, abusado sexualmente y maltratado a su pareja , recién llegada desde Canadá.

Fue la fiscal Gabriela Chaves, a cargo de la fiscalía 10 de violencia de género, quien decidió imputar a Eduardo Jesús Videla (45), por amenazas, lesiones doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real.

Por esto, la situación procesal de Videla es sumamente complicado, debido a que los máximos de las escalas penales de cada uno de los delitos se sumarían (por ser en concurso real), arriesgando una condena a más de 27 años de cárcel. En ese sentido, continuará detenido.

Videla fue detenido en las últimas horas acusado de un gravísimo hecho de violencia de género ocurrido en el barrio Las Bodegas, en Coquimbito, Maipú.

La denunciante, de 55 años, es oriunda de Mendoza pero reside en Canadá, país del que obtuvo la nacionalidad.

Según la investigación, había iniciado una relación amorosa a distancia con el acusado y decidió viajar para concretar el encuentro.

Una vez allí, el hombre habría agredido y amenazado a la mujer. Cuando el personal policial arribó al domicilio, constató que la mujer presentaba golpes de puño en distintas partes del cuerpo. La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Lagomaggiore.