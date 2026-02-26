26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
violencia de género

Maipú: dura imputación para el acusado de agredir a su pareja que llegó desde Canadá

La justicia decidió la imputación para el acusado de un gravísimo caso de violencia de género ocurrido en Coquimbito, Maipú.

El acusado de violencia de género seguirá detenido.&nbsp;

El acusado de violencia de género seguirá detenido. 

 Por Pablo Segura

La fiscalía de delitos contra la integridad sexual y violencia de género, oficializó este jueves la imputación contra el hombre de 45 años que fue detenido en Maipú, acusado de haber amenazado, abusado sexualmente y maltratado a su pareja, recién llegada desde Canadá.

Fue la fiscal Gabriela Chaves, a cargo de la fiscalía 10 de violencia de género, quien decidió imputar a Eduardo Jesús Videla (45), por amenazas, lesiones doblemente agravadas por existir relación de pareja y por mediar violencia de género, privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, coacciones simples y abuso sexual con acceso carnal, todo en concurso real.

Lee además
Con fuerte participación ciudadana, Maipú definió los proyectos del PAR 2025
Elecciones

Con fuerte participación ciudadana, Maipú definió los proyectos del PAR 2025
El colectivo que manejaba el conductor aprehendido.
quedó aprehendido

Maipú: detectan alcoholemia positiva en el conductor de un colectivo turístico

Por esto, la situación procesal de Videla es sumamente complicado, debido a que los máximos de las escalas penales de cada uno de los delitos se sumarían (por ser en concurso real), arriesgando una condena a más de 27 años de cárcel. En ese sentido, continuará detenido.

La denunciante, de 55 años, es oriunda de Mendoza pero reside en Canadá, país del que obtuvo la nacionalidad.

Según la investigación, había iniciado una relación amorosa a distancia con el acusado y decidió viajar para concretar el encuentro.

Una vez allí, el hombre habría agredido y amenazado a la mujer. Cuando el personal policial arribó al domicilio, constató que la mujer presentaba golpes de puño en distintas partes del cuerpo. La víctima fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Lagomaggiore.

Temas
Seguí leyendo

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

El valiente compromiso de la reina de Maipú para blindar a los jóvenes contra el bullying

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Elecciones 2026 en Mendoza: la particular cuenta que hizo Javier Milei para celebrar el avance de LLA

El auto de una familia fue embestido por un camión en Maipú: hay menores hospitalizados

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

Elecciones 2026: cuáles fueron los resultados en el departamento de Maipú

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes

LO QUE SE LEE AHORA
El homicidio ocurrió en la madrugada, en Guaymallén. 
buscan a los agresores

Asesinaron a un joven en Guaymallén e investigan el móvil

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Barrio Las Bodegas

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

Primeros efectos de los comicios municipales del domingo.
Renovación política

Renunció todo el gabinete de un intendente tras los magros resultados en las elecciones 2026

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias
Panorama socioeconómico

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias