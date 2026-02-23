Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

Elecciones 2026 en Mendoza: quién ganó y quién perdió en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján, San Rafael y La Paz

Los resultados de estas elecciones 2026 en seis departamentos dejaron muchos análisis para hacer: ganadores y perdedores , el éxito o fracaso de las alianzas, y si fue una buena o mala decisión para los intendentes mantener el calendario electoral en lugar de plegarse a las elecciones nacionales y provinciales de octubre de 2025. Y hay un dato, objetivo, que de alguna manera responde a estas preguntas. Y es cuántas bancas ganaron o perdieron los distintos espacios.

El resultado de Maipú fue un triunfo para el oficialismo municipal, encabezado por el intendente Matías Stevanato. Allí, Maipú Crece ganó con 43,35%, seguido por el frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, con un 39,88%. Maipú eligió a seis concejales para renovar el Poder Legislativo municipal.

El Concejo maipucino tiene 12 bancas: 5 del oficialista Partido Justicialista , 5 de la Unión Cívica Radical , 1 de Libres del Sur y 1 del Partido Demócrata .

De estas, en estas elecciones se renuevan 2 bancas del PJ (la de Yamila Cerezo y Luis Acosta), 3 de la UCR (Gabriel López, Gladys Sánchez y Sergio Dragoni) y 1 de Libres del Sur (Analía Pallero).

Mientras que seguirán en sus cargos dos años más Adrián Herrera Longo, Marcelo Guevara y Belén Banqueri (PJ), María Elisa Gómez y Marcos Flores (UCR), además de Alfredo Mancifesta (PD).

Con los resultados, Maipú Crece le arrebató una banca a Libres del Sur e ingresarán al Concejo Emiliano Sallei, Mariángeles García y Marcelo Castello.

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza mantuvo las tres bancas de la UCR e ingresarán María Ángeles De Blasis, José Ortega y Gabriel López.

Concejo deliberante de Maipú El Concejo maipucino tiene 12 bancas

Santa Rosa: quién ganó y quién perdió en las elecciones 2026

Santa Rosa eligió a cinco concejales para renovar el Poder Legislativo municipal. En estas elecciones, Santa Rosa Gana logró un 46,66%, seguido por La Libertad Avanza, con 23,87% .

El Concejo santarrosino tiene 10 bancas: 4 de UCR - Cambia Mendoza, 4 del PJ (Frente de Todos) y 2 de Ahora Santarrosinos.

De estas, en las elecciones de febrero se renovaron 2 bancas de la UCR (la de Ezequiel Quiles y Norma Trigo) , 2 del PJ (Leonardo Saile y Romina Donaire) y 1 de Ahora Santarrosinos (la de Débora Quiroga, que ingresó por el PJ y luego cambió de bloque).

Mientras que seguirán en sus cargos dos años más Diego Ercoli y Liliana Campos (Cambia Mendoza), Mariano Vilches y Melisa Ibañez (PJ) y María José Buffa (Ahora Santarrosinos).

Santa Rosa Gana le arrebató una banca a la UCR e ingresarán Magdalena Ascurra, Leonardo Saile y Hernán Dubé

Por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza asumirá Leandro Barrera.

Y por Ahora Santarrosinos renovará Débora Quiroga.

Concejo Deliberante Santa Rosa - Mendoza El Concejo de Santa Rosa tiene 10 bancas.

Rivadavia: quién ganó y quién perdió en las elecciones 2026

Rivadavia eligió a cinco concejales para renovar el Poder Legislativo municipal. En estas elecciones, la alianza de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza logró 40,41% de los votos y se impuso al oficialismo municipal de Sembrar que lidera el intendente Ricardo Mansur, que logró un 29,74%.

El concejo rivadaviense tiene 10 bancas: 4 de Interbloque Sembrar, 4 de CM y 2 del PJ. De estas, en las elecciones de febrero se eligió para renovar 3 cargos de Interbloque Sembrar (la de Estela Pichilli, Víctor Agüero y Juan Carlos Arguello), 1 de CM (Laura Abate), y 1 de PJ (Juan Manuel Villalba).

Mientras que seguirán en sus bancas Silvana Ruth Francese (UCR-Cambia Mendoza), Alejandro José Flores (UCR-Cambia Mendoza), Evangelina Laura Abate Cano (UCR-Cambia Mendoza), Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt (Interbloque Sembrar) y Laura Johanna Genovese (Unión por la Patria-Partido Justicialista).

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza le arrebató una banca a Sembrar y otra al PJ, e ingresarán Magalí Cozzari, Diego Jofré y Marcelo Gómez.

Por Partido Sembrar ingresarán Rodrigo Godoy y Corina Caruso.

Concejo Deliberante de Rivadavia El Doncejo Deliberante de Rivadavia tiene 10 bancas.

Luján de Cuyo: quién ganó y quién perdió en las elecciones 2026

Luján de Cuyo eligió a seis concejales para renovar el Poder Legislativo municipal. En estas elecciones, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza ganó con un 59,02%, mientras que el PJ fue dividido: el frente Fuerza Justicialista (del oficialismo del PJ) logró un 10,23% y el ala kirchnerista Frente Patria alcanzó un 10,23%

El Concejo lujanino tiene 12 bancas: 7 de La Unión Mendocina, 1 del PJ - Frente de Todos y 4 de Cambia Mendoza.

De estas, en estas elecciones se renovarán 3 bancas de LAUM, que fue en alianza con LLA-CM (la de Guillermo Trentacoste, Malena Ábalos y María Isabel Barea) y 2 de Cambia Mendoza, aliado a LAUM (Carlos Sala y Rubén Lázaro) y 1 del PJ (Paloma Scalco).

Mientras que seguirán en sus cargos dos años más Andrés Sconfienza, Cecilia Soulé, Rolando Baldaso y Gabriela Della Blanca (LAUM), Laura Gómez y Adrián Devici (CM).

Por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza retuvo la cantidad de bancas que arriesgaba e ingresarán Mónica Maroto, Felipe Fiorentini, Gabriel Lima, Micaela Franco y Marcos Barzarelli.

Mientras Fuerza Justicialista Luján de Cuyo le arrebató la banca al kirchnerismo e ingresó Germán Kemmling.

Honorable concejo deliberante de Luján de Cuyo El Concejo Deliberante lujanino tiene 12 bancas.

San Rafael: quién ganó y quién perdió en las elecciones 2026

San Rafael eligió a seis concejales para renovar el Poder Legislativo municipal. En estas elecciones, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso con el 39,45%, seguido por el peronista San Rafael en Marcha del oficialismo del intendente Omar Félix, que logró un 37.69%.

El concejo sanrafaelino tiene 12 bancas: 6 del Partido Justicialista (PJ), 5 de Cambia Mendoza (CM) y 1 del Partido Libertario. De estas, en las elecciones se renovarán 3 bancas de CM (la de Romina Giraudo, Adriana Napolitano, Leonardo Yapur) y 3 del PJ (Mariano Cámara,Pamela Torres, Samuel Barcudi).

Mientras que seguirán en sus cargos Adrián Reche (Cambia Mendoza), Romina Giordano (Cambia Mendoza), Nahuel Arscone (Partido Justicialista), Antonela Cristofanelli (Partido Justicialista), Néstor Ojeda (Partido Justicialista) y Martín Antolín (Partido Libertario).

Por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se retuvo la cantidad de bancas en juego e ingresarán Juan Pablo Vignoni, Valentina Sánchez y Romina Giraudo.

Por San Rafael en Marcha también se retuvo la cantidad de bancas e ingresarán Francisco Perdigues, Sol Indiveri y Anabel Lucero.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL APROBÓ EL PROYECTO DE AUTONOMÍA MUNICIPAL El Concejo Deliberante de San Rafael tiene 12 bancas.

La Paz: quién ganó y quién perdió en las elecciones 2026

La Paz eligió a cinco concejales para renovar el Poder Legislativo municipal. En estas elecciones, el frente oficialista liderado por el intendente Fernando Ubieta, Elegí Gestión La Paz, ganó con el 54,86%, seguido por la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, que logró un 33,94%.

El concejo paceño tiene 10 bancas: 6 del PJ y 4 de CM. De estas, en las elecciones en 2026 se renovarán 3 bancas del PJ (la de Romina Barrera, Carlos Raed y Noelia Rolón) y 2 de CM (Mayra Ortíz y Fernándo Rojas).

Mientras que seguirán en sus bancas: Gonzalo Arrigo, Ivanna Rosales y Virginia González del Partido Justicialista, Daniel Blanco y Ana Sol Pinto, de la UCR-Cambia Mendoza.

Por Elegí Gestión La Paz se retuvo la cantidad de bancas en juego e ingresarán al Concejo Deliberante Alberto "Beto" Roza, Karen Martínez y Nicolás "Colacho" Pérez

Mismo caso de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, frente por el que ingresarán Nelson Poroyán y Maribel Pérez.

hcd la paz concejo El Concejo Deliberante de La Paz tiene 10 bancas.

En resumen, así quedarán los Concejos Deliberantes

San Rafael

LLA + CM

Adrian Reche Romina Giordano Juan Pablo Vignoni Valentina Sánchez Romina Giraudo

Partido Justicialista

Nahuel Arscone PJ Antonela Cristofanelli PJ Nestor Ojeda PJ Francisco Perdigues Sol Indiveri Anabel Lucero.

Partido Libertario

Matín Antolín

Santa Rosa

Partido Justicialista

Mariano Vilches Melisa Ibañez Magdalena Ascurra Leonardo Saile Hernán Dubé

LLA+CM

Diego Ercoli Liliana Campos Leandro Barrera

Ahora Santarrosinos

María José Buffa Débora Quiroga

La Paz

Partido Justicialista

Gonzalo Arrigo Ivanna Rosales Virginia González Alberto "Beto" Roza Karen Martínez Nicolás "Colacho" Pérez

LLA + CM

Daniel Blanco Ana Sol Pinto Nelson Poroyán Maribel Pérez

Rivadavia

LLA + CM

Silvana Francese Alejandro José Flores Laura Abate Cano Magalí Cozzari Diego Jofré Marcelo Gómez

Sembrar

Marta Alicia Viviana Kihn Engelhardt Rodrigo Godoy Corina Caruso

Partido Justicialista

Laura Johanna Genovese

Maipú

Partido Justicialista

Adrián Herrera Longo Marcelo Guevara Belén Banqueri Emiliano Sallei Mariángeles García Marcelo Castello

LLA + CM

María Elisa Gómez Marcos Flores María Ángeles De Blasis José Ortega Gabriel López

Partido Demócrata

Alfredo Mancifesta

Luján de Cuyo

LLA + CM + LAUM

Andrés Sconfienza Cecilia Soulé Rolando Baldaso Gabriela Della Blanca Laura Gómez Adrián Devici Mónica Maroto Felipe Fiorentini Gabriel Lima Micaela Franco Marcos Barzarelli

Partido Justicialista

Germán Kemmling

Elecciones 2026 en Mendoza: claves y preguntas frecuentes

¿Qué se votó en las elecciones 2026 en Mendoza?

En seis departamentos —Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz— se eligieron concejales para renovar parcialmente los Concejos Deliberantes. En San Rafael, además, se eligieron los convencionales que redactarán la Carta Orgánica del departamento.

¿Qué departamentos votaron este domingo?

Los comicios se realizaron en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz, donde se renovaron bancas legislativas municipales.

¿Qué resultados dejaron las elecciones 2026 en los seis departamentos que votaron en Mendoza?