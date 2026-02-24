24 de febrero de 2026
Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Ocurrió en calle Juan B. Justo y Terrada. Un importante operativo vial se desplegó en la zona y los conductores presentaron lesiones moderadas.

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Un violento accidente vial ocurrió este martes en Maipú, cuando tres vehículos chocaron en la esquina de Juan B. Justo y Terrada. Producto del impacto, una camioneta volcó y dos conductores debieron ser trasladados al hospital. El choque múltiple generó revuelo en la zona.

Fuerte colisión y vuelco en plena tarde en Maipú

El siniestro involucró a tres rodados. El primero fue un Ford Ka conducido por María Monclus, quien circulaba por Juan B. Justo hacia el oeste. Por causas que se investigan, colisionó con una Chevrolet Luv que avanzaba por calle Terrada en dirección norte.

Como consecuencia del impacto, la camioneta realizó un giro y terminó chocando contra un Fiat Cronos que fue impactado en su parte delantera. Tras la secuencia, la Chevrolet Luv volcó y quedó con sus cuatro ruedas hacia arriba.

accidente vial, maipú
La salud de los conductores involucrados

En cuanto a los conductores, la mujer que circulaba a bordo del Ford Ka, resultó sin lesiones y el dosaje de alcohol resultó negativo.

El conductor de la camioneta, también presentó un resultado negativo en el test de alcoholemia. Fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y lo diagnosticaron con traumatismo de cráneo con herida cortante y politraumatismo moderado por cinemática. Posteriormente fue trasladado al hospital Central.

Por su parte, la conductora fue diagnosticada con traumatismo torácico y lesiones en miembros superiores por activación de airbag, por lo que fue derivada al hospital Central para una mejor evaluación.

accidente vial, mendoza, maipú
Las actuaciones quedaron a cargo de personal de la Delegación Vial Gran Mendoza, que trabajó en el lugar para determinar la mecánica del hecho.

