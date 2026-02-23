Elecciones 2026 en Mendoza: la particular cuenta que hizo Javier Milei para celebrar el avance de LLA

El presidente hizo una curiosa interpretación de los resultados, que posteó en sus redes sociales, acompañado de la imagen de Luis Petri

El presidente Javier Milei celebró el resultado de las elecciones 2026 en Mendoza, donde este domingo La Libertad Avanza logró resultados favorables en departamentos que son bastiones peronistas, como San Rafael y Maipú. El presidente hizo una curiosa interpretación de los resultados, que posteó en sus redes sociales, acompañado de la imagen de Luis Petri, dándole el lugar de referente de LLA en la provincia.

Milei celebró los resultados de estas elecciones con un contundente mensaje que posteó en su cuenta de X en el que se lo ve junto a Petri.

avanza el proyecto El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la reforma laboral: cuándo se aprobaría

Polémica Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacional

Para dar más contundencia a los resultados, el presidente sumó los votos obtenidos en cada uno de los departamentos en los que hubo elecciones ayer: San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo y Rivadavia. Milei hizo esa cuenta total, a pesar de que se trató de elecciones separadas, en las que no hubo una categoría provincial, sino que se eligieron solo cargos municipales (concejales, y en el caso de San Rafael se sumó la elección de convencionales) .

Así, calculó que entre todos los departamentos, LLA logró 94.145 votos, lo que equivale al 43.91% de los votos emitidos. Mientras que el Partido Justicialista (con distintas denominaciones en los departamentos) alcanzó los 70.542 votos, un 32.9%.

"Aún desdoblando la elección, no pueden frenar la ola violeta que está pintando cada rincón de la Argentina", dice la publicación.

"Gracias a todos los mendocinos que hoy eligieron La Libertad Avanza + Cambia Mendoza", agrega, etiquetando en la publicación a Petri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2025898640657559958&partner=&hide_thread=false LA LIBERTAD AVANZA

VIVA LA LIBERTAD CARAJO

TMAP.



CC: @luispetri pic.twitter.com/56J1wzbjhL — Javier Milei (@JMilei) February 23, 2026

¿Qué resultados dejaron las elecciones 2026 en los seis departamentos que votaron en Mendoza?

En Maipú , el oficialismo Maipú Crece ganó con 43,35%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 39,88%.

, el oficialismo Maipú Crece ganó con 43,35%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 39,88%. En Santa Rosa , Santa Rosa Gana se impuso con 46,66% y La Libertad Avanza obtuvo 23,87%.

, Santa Rosa Gana se impuso con 46,66% y La Libertad Avanza obtuvo 23,87%. En Rivadavia , La Libertad Avanza + Cambia Mendoza triunfó con 40,41%, frente al 29,74% del oficialismo Sembrar.

, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza triunfó con 40,41%, frente al 29,74% del oficialismo Sembrar. En Luján de Cuyo , La Libertad Avanza + Cambia Mendoza logró 59,02%, mientras que el PJ dividido obtuvo 10,23% por cada frente.

, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza logró 59,02%, mientras que el PJ dividido obtuvo 10,23% por cada frente. En San Rafael , La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió 39,45% y San Rafael en Marcha 37,69%.

, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió 39,45% y San Rafael en Marcha 37,69%. En La Paz, el oficialismo Elegí Gestión La Paz ganó con 54,86%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 33,94%.

Claves sobre el mensaje de Milei tras las elecciones 2026 en Mendoza

¿Qué hizo Javier Milei tras conocerse los resultados en Mendoza?

El presidente celebró el desempeño de La Libertad Avanza en los seis departamentos que votaron y publicó un mensaje en su cuenta de X junto a una imagen con Luis Petri, a quien posicionó como referente del espacio en la provincia.

¿Cuál fue la “particular cuenta” que realizó Milei?

Milei sumó los votos obtenidos por La Libertad Avanza en San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo y Rivadavia como si se tratara de una única elección provincial. Según su cálculo, el espacio alcanzó 94.145 votos, equivalentes al 43,91% del total emitido.

¿Cuántos votos obtuvo el Partido Justicialista en esos departamentos?

De acuerdo con la misma suma realizada por el Presidente, el Partido Justicialista —bajo distintas denominaciones locales— obtuvo 70.542 votos, lo que representa el 32,9% del total.

¿Qué departamentos votaron en las elecciones 2026 en Mendoza?

Los comicios se realizaron en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz, donde se renovaron concejales. En San Rafael, además, se eligieron convencionales para redactar la Carta Orgánica departamental.