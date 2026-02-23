23 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
con una imagen junto a Petri

Elecciones 2026 en Mendoza: la particular cuenta que hizo Javier Milei para celebrar el avance de LLA

El presidente celebró los resultados de La Libertad Avanza en seis departamentos mendocinos y sumó los votos obtenidos en cada distrito como si se tratara de una única elección.

&nbsp;El presidente hizo una curiosa interpretación de los resultados, que posteó en sus redes sociales, acompañado de la imagen de Luis Petri

 El presidente hizo una curiosa interpretación de los resultados, que posteó en sus redes sociales, acompañado de la imagen de Luis Petri

Foto: Prensa La Libertad Avanza
 Por Cecilia Zabala

El presidente Javier Milei celebró el resultado de las elecciones 2026 en Mendoza, donde este domingo La Libertad Avanza logró resultados favorables en departamentos que son bastiones peronistas, como San Rafael y Maipú. El presidente hizo una curiosa interpretación de los resultados, que posteó en sus redes sociales, acompañado de la imagen de Luis Petri, dándole el lugar de referente de LLA en la provincia.

Lee además
Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacionalEl Congreso de la Nación Argentina continúa con su agenda y no se detiene el debate tras el escándalo con la criptomoneda $LIBRA.
Polémica

Continúa el conflicto: Victoria Villarruel criticó la falta de políticas para incentivar la industria nacional
el oficialismo consiguio dictamen en el senado para la reforma laboral: cuando se aprobaria
avanza el proyecto

El oficialismo consiguió dictamen en el Senado para la reforma laboral: cuándo se aprobaría

Para dar más contundencia a los resultados, el presidente sumó los votos obtenidos en cada uno de los departamentos en los que hubo elecciones ayer: San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo y Rivadavia. Milei hizo esa cuenta total, a pesar de que se trató de elecciones separadas, en las que no hubo una categoría provincial, sino que se eligieron solo cargos municipales (concejales, y en el caso de San Rafael se sumó la elección de convencionales).

Así, calculó que entre todos los departamentos, LLA logró 94.145 votos, lo que equivale al 43.91% de los votos emitidos. Mientras que el Partido Justicialista (con distintas denominaciones en los departamentos) alcanzó los 70.542 votos, un 32.9%.

"Aún desdoblando la elección, no pueden frenar la ola violeta que está pintando cada rincón de la Argentina", dice la publicación.

"Gracias a todos los mendocinos que hoy eligieron La Libertad Avanza + Cambia Mendoza", agrega, etiquetando en la publicación a Petri.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2025898640657559958&partner=&hide_thread=false

¿Qué resultados dejaron las elecciones 2026 en los seis departamentos que votaron en Mendoza?

  • En Maipú, el oficialismo Maipú Crece ganó con 43,35%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 39,88%.
  • En Santa Rosa, Santa Rosa Gana se impuso con 46,66% y La Libertad Avanza obtuvo 23,87%.
  • En Rivadavia, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza triunfó con 40,41%, frente al 29,74% del oficialismo Sembrar.
  • En Luján de Cuyo, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza logró 59,02%, mientras que el PJ dividido obtuvo 10,23% por cada frente.
  • En San Rafael, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza consiguió 39,45% y San Rafael en Marcha 37,69%.
  • En La Paz, el oficialismo Elegí Gestión La Paz ganó con 54,86%, seguido por La Libertad Avanza + Cambia Mendoza con 33,94%.

Claves sobre el mensaje de Milei tras las elecciones 2026 en Mendoza

¿Qué hizo Javier Milei tras conocerse los resultados en Mendoza?

El presidente celebró el desempeño de La Libertad Avanza en los seis departamentos que votaron y publicó un mensaje en su cuenta de X junto a una imagen con Luis Petri, a quien posicionó como referente del espacio en la provincia.

¿Cuál fue la “particular cuenta” que realizó Milei?

Milei sumó los votos obtenidos por La Libertad Avanza en San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz, Luján de Cuyo y Rivadavia como si se tratara de una única elección provincial. Según su cálculo, el espacio alcanzó 94.145 votos, equivalentes al 43,91% del total emitido.

¿Cuántos votos obtuvo el Partido Justicialista en esos departamentos?

De acuerdo con la misma suma realizada por el Presidente, el Partido Justicialista —bajo distintas denominaciones locales— obtuvo 70.542 votos, lo que representa el 32,9% del total.

¿Qué departamentos votaron en las elecciones 2026 en Mendoza?

Los comicios se realizaron en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Rafael y La Paz, donde se renovaron concejales. En San Rafael, además, se eligieron convencionales para redactar la Carta Orgánica departamental.

Temas
Seguí leyendo

Punto por punto, qué cambia con la reforma laboral aprobada por Diputados

El fuerte comunicado del Gobierno tras la aprobación de la reforma laboral

Conflictividad y Reforma laboral en Argentina: despidos, cierres y tensión social en aumento

Javier Milei inicia gira por Estados Unidos y participará del Consejo de Paz convocado por Donald Trump

El adiós de Fate: Impacto en la industria, costos políticos y un modelo económico en crisis

Reforma laboral: hoy se debate en comisión y mañana se tratará en Diputados, con cambios

Javier Milei recibió a la empresa que promete realizar la mayor inversión en minería de la historia argentina

Más de 20 mil empresas cerraron durante el gobierno de Javier Milei

LO QUE SE LEE AHORA
Elecciones 2026 en Mendoza: quién ganó y quién perdió en Maipú, Santa Rosa, Rivadavia, Luján, San Rafael y La Paz
los que entran y salen

Elecciones 2026: Quiénes ganan y quiénes pierden representación en los Concejos Deliberantes

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy  domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 22 de febrero: números ganadores del sorteo 3350

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero.
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1342 del domingo 22 de febrero

Telekino
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2416 y números ganadores del domingo 22 de febrero

Cornejo y Allasino festejaron en las elecciones 2026.
Elecciones 2026

La Libertad Avanza + Cambia Mendoza festeja: ganó en tres de los seis municipios

Quiénes festejaron y quiénes se fueron derrotados este domingo.
Análisis

Ganadores y perdedores de una elección que el mendocino ignoró, pero dejó señales políticas fuertes