La espera que no termina

Caso Loan Peña: a 20 meses de la desaparición, sus padres piden que el juicio comience "lo antes posible"

María Noguera y José Peña aseguraron que el debate oral es la instancia donde esperan que los acusados "hablen" y se conozca finalmente el paradero del niño.

Queremos saber qué pasó, qué hicieron y dónde está, afirmó el padre de Loan Peña

"Queremos saber qué pasó, qué hicieron y dónde está", afirmó el padre de Loan Peña

Foto: NA
Por Sitio Andino Policiales

A más de 20 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso que conmocionó a la Argentina y expuso fuertes cuestionamientos sobre la investigación judicial en Corrientes, sus padres volvieron a hacer un pedido urgente: que el juicio oral comience lo antes posible.

Sentados en el living de su casa, María Noguera y José Peña, padres del niño desaparecido el 13 de junio de 2024, reclamaron celeridad a la Justicia. Según informó Noticias Argentinas, para la familia, el debate oral es el momento clave: creen que allí "van a hablar" los acusados y finalmente podrían conocerse detalles sobre qué ocurrió y cuál fue el rol de cada uno.

"Si el juicio inicia en octubre, son ocho meses más sin saber qué pasó. Nosotros creemos que en el debate es donde van a hablar, por eso pedimos que sea lo antes posible", expresó María, visiblemente afectada por la prolongada espera.

Loan Danilo Peña.webp
A más de 20 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, su familia pide que el juicio comience cuanto antes

Una causa que sigue sin respuestas

El pedido de elevación a juicio se realizó a comienzos de junio del año pasado. Desde entonces, el expediente avanzó formalmente, pero la definición de una fecha concreta para el inicio del proceso oral se dilató.

En la causa principal serán juzgados 17 procesados, de los cuales siete están imputados por sustracción y ocultamiento, entre ellos:

  • Laudelina Peña

  • Walter Maciel

  • Victoria Caillava

  • Carlos Pérez

  • Mónica Millapi

  • Antonio Benítez

  • Daniel Ramírez

Para la familia, el juicio no es solo una instancia procesal: es la posibilidad de conocer "dónde está y en qué condición" se encuentra Loan. "Hay mucho por discutir", remarcaron, insistiendo en la necesidad de respuestas concretas.

Detenidos en la causa de Loan Danilo Peña.png
Los principales acusados por la desaparición de Loan Danilo Peña

El episodio de las remeras con la imagen de Loan Danilo Peña

Otro de los momentos que generó malestar ocurrió durante una audiencia reciente, cuando inicialmente se les impidió a los padres vestir remeras con la cara del niño. Tras un reclamo de la querella, la medida fue revertida y se les permitió exhibir la imagen sin inconvenientes.

"El fiscal nos dijo que para el juicio nos lo van a permitir tras el pedido", señalaron.

El cara a cara con los acusados

Consultado sobre cómo imagina el momento en que se crucen frente a frente con los principales acusados, José sostuvo que espera que sea un encuentro "tranquilo", pero con respuestas.

"Queremos saber qué pasó, qué hicieron y dónde está", afirmó. Y concluyó con una frase que resume la angustia de más de un año y medio de incertidumbre:

