Caso Loan Danilo Peña: por qué la Justicia decidió no devolver la causa a la provincia

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña dio un nuevo giro luego de que el Tribunal de Corrientes ratificara la competencia federal , rechazando un planteo para devolverla al fuero provincial. Mientras avanza el proceso, los padres del niño piden que la investigación continúe sin interrupciones.

A un año y medio de la desaparición de Loan, el tribunal que llevará adelante el juicio oral ratificó la competencia federal de la causa, tras rechazar un planteo presentado por la defensa de Bernardino Antonio Benítez , al que adhirieron los abogados del resto de los imputados.

Los jueces Eduardo Ariel Belforte , Víctor Alonso González y Fermín Amado Ceroleni desestimaron la solicitud al considerar que la discusión sobre la existencia o no de un delito de trata de personas deberá resolverse únicamente en el juicio oral , y no en esta instancia previa.

La decisión fue comunicada luego de que los padres del niño, María Noguera y José Peña , se presentaran en Comodoro Py para exigir que la causa no retroceda a la justicia provincial. Según expresaron, en ese ámbito “ se perdió tiempo y pruebas ” durante los primeros meses de búsqueda.

De izq. a der., los procesados por la desaparición de Loan: Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez y Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez.

El planteo rechazado y el alcance de la investigación

La defensa de Benítez, a cargo del abogado Enzo Mario Di Tella, había argumentado que, al finalizar la instrucción, no se comprobó la existencia de un “presunto, supuesto o posible” delito de trata, lo cual —según planteó— desactivaba el fundamento para mantener el expediente en el fuero federal.

Sin embargo, el Tribunal señaló que el caso involucra múltiples delitos que exceden la jurisdicción ordinaria, entre ellos:

privación ilegítima de la libertad,

falso testimonio,

encubrimiento,

violación de secreto profesional,

defraudación a la administración pública,

suministro de estupefacientes,

resistencia a la autoridad,

usurpación de insignias y títulos profesionales.

Además, se destacó que existen diez imputados adicionales —psicólogos, asistentes sociales y abogados— que se presentaban como integrantes de la Fundación Lucio Dupuy, algo desmentido por su titular. Esa causa fue incorporada al expediente principal, lo que refuerza la necesidad de realizar un único juicio.

“El Tribunal sostuvo que debe hacerse un solo debate para toda la causa, evitando dividir competencias entre fueros”, indica la resolución citada por el portal Fiscales.

El desesperado pedido de los padres de Loan Danilo Peña

La presentación de los papás del niño en Casación Penal buscó evitar que la causa quede archivada por “caducidad de la prueba”, ya que la investigación ya fue elevada a juicio. Su abogada, María Belén Ruso, aseguró que se trata de “un delito permanente” debido a que Loan aún no aparece, y por tanto la pesquisa debe continuar.

Al salir de la audiencia, María Noguera expresó: “Siento que Loan está vivo”, una afirmación que dio impulso al reclamo para que el expediente siga bajo control federal.

Rastrillajes y nuevos operativos autorizados en Corrientes

Mientras se resuelve la situación procesal, el Juzgado Federal de Goya autorizó cuatro nuevos rastrillajes en lagunas de Corrientes que no habían sido inspeccionadas anteriormente. También se desarrollan operativos y allanamientos en la ciudad de 9 de Julio, evaluados como positivos por los familiares.

Los padres reiteraron que los avances más significativos se lograron cuando el caso pasó al ámbito federal, y pidieron que se mantenga esa línea de trabajo.