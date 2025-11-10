10 de noviembre de 2025
Caso Loan Danilo Peña: reactivan la búsqueda con 50 días de rastrillajes

La Justicia ordenó nuevos rastrillajes en 9 de Julio a más de 510 días de la desaparición del pequeño. ¿Qué lugares serán el foco de las tareas policiales?

Vuelven a buscar a Loan Danilo Peña en Corrientes.

Por Sitio Andino Policiales

Pasaron más de 510 días desde la desaparición de Loan Danilo Peña y su caso sigue siendo un misterio. En las últimas horas, tras varios meses de silencio, el Juzgado Federal de Goya, Corrientes, autorizó reactivar la búsqueda y llevar adelante nuevos rastrillajes, allanamientos y operativos en la zona donde fue visto por última vez.

Reactivan la búsqueda de Loan Danilo Peña con nuevos rastrillajes en Corrientes

Según la Resolución N° 527/2025, los procedimientos comenzaron este lunes 10 de noviembre en cuatro lagunas ubicadas cerca del campo perteneciente al matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113, en la localidad de 9 de Julio.

El documento judicial establece que las tareas de búsqueda se extenderán por 50 días, aunque podrían prolongarse en función de las condiciones climáticas y de los resultados que se obtengan en los primeros operativos.

Loan Danilo Peña.webp
Loan falta desde su hogar desde el 13 de junio de 2024, cuando desapareció tras un almuerzo en el campo de su abuela.

En el terreno donde fue visto el pequeño aquel 13 de junio, trabajan de forma conjunta efectivos del Comando Unificado Corrientes (CUC), del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Corrientes y otros organismos técnicos como el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), SENASA, Flora y Fauna, Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de 9 de Julio.

La reciente medida judicial busca ampliar el radio de búsqueda con el objetivo de hallar nuevos indicios sobre el paradero del menor, cuya desaparición mantiene en vilo a toda la provincia desde hace casi un año y medio.

Más de un año sin Loan: silencio, maniobras y una causa estancada

En el marco de la causa Loan, permanecen procesados por la desaparición del niño Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Mónica del Carmen Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el excomisario Walter Maciel.

Al comienzo de la investigación se pensó que el nene de cinco años estaba perdido y durante la primera semana de búsqueda se hicieron rastrillajes que contaron con la participación de más de 800 efectivos especializados de todas las fuerzas. A más de un año del comienzo de la búsqueda la causa continúa sin novedades, los detenidos y procesados no hablan y, mientras tanto, el niño no aparece.

Detenidos en la causa de Loan Danilo Peña.png
De izquierda a derecha: Laudelina Peña, Walter Adrián Maciel, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica del Carmen Millapi, Bernardino Antonio Benítez y Daniel Oscar

El análisis integral del material probatorio reunido hasta el momento permite afirmar que Benítez, Laudelina, Ramírez, Millapi, Caillava, Pérez y Maciel “intervinieron de manera coordinada en la sustracción y posterior ocultamiento de Loan”.

Tras el cierre de la pesquisa por parte de los fiscales, se solicitó la elevación a juicio oral contra los acusados y ahora solo resta saber cuándo se dará inicio a uno de los debates más esperados.

A su vez, hay otros 10 procesados en una causa paralela. Se tratan de Alan Cañete, Verónica Machuca Yuni, Pablo Gabriel Núñez, Valeria López, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Delfina Taborda, Leonardo Rubio, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera y Esteban Rossi Colombo.

