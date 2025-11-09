9 de noviembre de 2025
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30. Investigan las causas que provocaron el vuelco en La Paz. Es la segunda muerte por un vuelco este domingo.

ruta 7, siete, zona este, la paz, velocidad, accidente, choque - 255925
Foto: Cristian Lozano
 Por Celeste Funes

Un hombre murió este domingo por la mañana tras un vuelco fatal ocurrido en el kilómetro 914 de la Ruta Nacional 7, en el departamento de La Paz. La víctima fue identificada como Gabriel Sepúlveda, conductor de un Peugeot 207, quien perdió la vida en el lugar del accidente.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:30, cuando el vehículo circulaba en dirección de Este a Oeste. Por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del rodado, que terminó volcando sobre la calzada norte y quedó con las ruedas hacia arriba, obstruyendo parte de la ruta.

En el auto también viajaba un acompañante, identificado con las iniciales M. A., de 29 años, quien resultó con lesiones y fue asistido por personal médico en el lugar.

Trabajaron en la escena personal policial, bomberos y servicios de emergencia, quienes confirmaron el fallecimiento inmediato del conductor. La Fiscalía de Tránsito dispuso las medidas de rigor y el levantamiento del cuerpo para su traslado a Médico Forense.

Las pericias buscan determinar las causas del siniestro vial.

Otro vuelco fatal en Mendoza

Este accidente vial marca la segunda muerte por un vuelco este domingo. El primero de los casos notificados por la Policía de Mendoza tuvo lugar en Villa Atuel y dejó como saldo el fallecimiento de un conductor de 25 años, además de tres acompañantes heridos.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre la Ruta 143, en el sur del departamento de San Rafael. El siniestro involucró a un Ford Ka color bordo, que circulaba de Este a Oeste tras salir del salón de eventos La Santina. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo a la altura del kilómetro 457 y volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el interior del automóvil viajaban cuatro personas. El conductor, identificado como Laureano Pérez, de 25 años, fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero falleció al llegar al hospital debido a la gravedad de las heridas.

Los acompañantes fueron identificados como F.G., una mujer de 26 años, E.G., un hombre de alrededor de 20 años, y una menor de 17 años. Los tres presentaban politraumatismos varios y permanecen en observación médica, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

