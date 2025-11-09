9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

El joven de 25 años fue trasladado al hospital Schestakow, donde confirmaron su fallecimiento. El auto quedó con las ruedas hacia arriba tras el accidente vial.

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.

Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.
 Por Celeste Funes

Un vuelco fatal registrado este domingo en Villa Atuel dejó como saldo la muerte de un joven conductor de 25 años y tres acompañantes heridos. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre la Ruta 143, en el sur del departamento de San Rafael.

Un joven murió y tres personas resultaron heridas en un vuelco en Villa Atuel

El siniestro involucró a un Ford Ka color bordo, que circulaba de Este a Oeste tras salir del salón de eventos La Santina. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo a la altura del kilómetro 457 y volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

Lee además
Inversión en obra pública del municipio de San Rafael.
Gestión municipal

San Rafael ejecuta un amplio plan de obras para mejorar servicios e infraestructura
Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

En el interior del automóvil viajaban cuatro personas. El conductor, identificado como Laureano Pérez, de 25 años, fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero falleció al llegar al hospital debido a la gravedad de las heridas.

Los acompañantes fueron identificados como F.G., una mujer de 26 años, E.G., un hombre de alrededor de 20 años, y una menor de 17 años. Los tres presentaban politraumatismos varios y permanecen en observación médica, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

accidente vial en san rafael 1
Un vuelco fatal registrado este domingo en Villa Atuel dej&oacute; como saldo la muerte de un joven conductor.

Un vuelco fatal registrado este domingo en Villa Atuel dejó como saldo la muerte de un joven conductor.

El vehículo siniestrado terminó con daños totales, y el tránsito en la zona fue interrumpido parcialmente durante las primeras horas de la mañana mientras se desarrollaban las tareas de rescate y levantamiento de evidencias.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 26°, junto a Policía Científica y Policía Vial de General Alvear, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael se alista para su gran fiesta con música, bodegas y gastronomía

"La Ciudad Respira Mendoza": aventura y relax en un viaje inolvidable por San Rafael

San Rafael abre inscripciones al taller "Redes con Sentido" para potenciar proyectos digitales

La Bancaria de San Rafael rechaza cambios que "eliminen derechos conquistados"

Trasladaron en helicóptero al Notti a un bebé quemado con agua hirviendo en San Rafael

La carne sube hasta un 10% y no descartan más aumentos

Se habilitaron en San Rafael las visitas a los locales de la Ex Terminal: días y horarios

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

LO QUE SE LEE AHORA
la paz: un hombre murio tras volcar en la ruta y su acompanante resulto lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Las Más Leídas

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión.
Tragedia

Un hombre murió en San Rafael en un tremendo choque entre una camioneta y un camión

La inteligencia artificial aplicada a la medicina acelera diagnósticos y tratamientos oncológicos.
El futuro de la salud

Inteligencia artificial y medicina: la innovación mendocina que revoluciona la radioterapia

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil
Gasly fue 9°

Inesperado revés: Franco Colapinto, al fondo junto a Verstappen en el GP de Brasil

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país
Innovación

Turismo cannábico: una alternativa que busca expandirse en todo el país

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

Te Puede Interesar

Gastroenteritis: los síntomas que no debés ignorar y cuándo acudir al médico
Salud

Agua, calor y alimentos: las claves para evitar la gastroenteritis este verano en Mendoza

Por Celeste Funes
La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Por Celeste Funes
Dalmiro Barbeito, presidene de CECIM durante su discurso
Inversiones

Las PyMEs de la construcción llaman a garantizar continuidad en la obra pública provincial

Por Marcelo López Álvarez