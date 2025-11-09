Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un vuelco fatal registrado este domingo en Villa Atuel dejó como saldo la muerte de un joven conductor de 25 años y tres acompañantes heridos. El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana sobre la Ruta 143, en el sur del departamento de San Rafael.

Un joven murió y tres personas resultaron heridas en un vuelco en Villa Atuel El siniestro involucró a un Ford Ka color bordo, que circulaba de Este a Oeste tras salir del salón de eventos La Santina. Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo a la altura del kilómetro 457 y volcó, quedando con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el interior del automóvil viajaban cuatro personas. El conductor, identificado como Laureano Pérez, de 25 años, fue trasladado de urgencia en ambulancia, pero falleció al llegar al hospital debido a la gravedad de las heridas.

Los acompañantes fueron identificados como F.G., una mujer de 26 años, E.G., un hombre de alrededor de 20 años, y una menor de 17 años. Los tres presentaban politraumatismos varios y permanecen en observación médica, según confirmaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza.

accidente vial en san rafael 1 Un vuelco fatal registrado este domingo en Villa Atuel dejó como saldo la muerte de un joven conductor. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. El vehículo siniestrado terminó con daños totales, y el tránsito en la zona fue interrumpido parcialmente durante las primeras horas de la mañana mientras se desarrollaban las tareas de rescate y levantamiento de evidencias. En el lugar trabajó personal de la Comisaría 26°, junto a Policía Científica y Policía Vial de General Alvear, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente.