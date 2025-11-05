5 de noviembre de 2025
Reforma laboral en debate

La Bancaria de San Rafael rechaza cambios que "eliminen derechos conquistados"

Martín Bueno de la Bancaria de San Rafael cuestionó propuestas como indemnizaciones con tope, pago con tickets y extensión del período de prueba.

Martín Bueno de la Bancaria de San Rafael.

"Desde la asociación bancaria estamos totalmente en contra de cualquier reforma que elimine los derechos legítimos ganados a lo largo de los años por los trabajadores. Si bien no se ha dado a conocer el texto final de en qué consistiría la Reforma, sí han trascendido algunos de ellos como el pago de indemnizaciones en cuotas y con un tope de antigüedad de 10 años; se volvería al conocido “Ticket Canasta” para abonar parte del sueldo; se extendería el período de prueba a 12 meses, lo que realmente hace dudar de que aumente el empleo en blanco", comentó Bueno.

"Teniendo en cuenta el actual contexto económico del país, quizás la solución se podría buscar con bajar las cargas impositivas que hoy tienen las empresas y que realmente dificulta muchísimo poder tomar mano de obra en blanco", expresó Martín Bueno.

Reforma laboral: la opinión de Martín Bueno de la Bancaria de San Rafael

Embed - SAN RAFAEL: REFORMA LABORAL: NO ES LA SOLUCIÓN PARA EL EMPLEO

