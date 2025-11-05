La Bancaria de San Rafael rechaza cambios que "eliminen derechos conquistados"

En una segunda parte de la charla que Noticiero Andino mantuvo con el Secretario General de la Asociación Bancaria de San Rafael Martín Bueno , le consultamos su opinión sobre el proyecto de Reforma Laboral que se ha comenzado a hablar desde el Gobierno Nacional envalentonado por el resultado electoral de las últimas elecciones .

"Desde la asociación bancaria estamos totalmente en contra de cualquier reforma que elimine los derechos legítimos ganados a lo largo de los años por los trabajadores. Si bien no se ha dado a conocer el texto final de en qué consistiría la Reforma, sí han trascendido algunos de ellos como el pago de indemnizaciones en cuotas y con un tope de antigüedad de 10 años; se volvería al conocido “Ticket Canasta” para abonar parte del sueldo; se extendería el período de prueba a 12 meses, lo que realmente hace dudar de que aumente el empleo en blanco", comentó Bueno.