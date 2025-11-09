Gonzalo Antolín sufrió en Río Cuarto pero sigue como líder del campeonato de Clase 2 del TN

El sanrafaelino Gonzalo Antolín sigue al frente del campeonato de Clase 2 pese a una carrera difícil en Río Cuarto.

El mendocino Gonzalo Antolín vivió una final complicada en Río Cuarto , pero logró mantenerse al frente del campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional , que disputó la 11ª y anteúltima fecha de la temporada 2025. Leé la nota completa y repasá lo que aconteció y lo que se viene en la competencia, que se mudará a la provincia de Mendoza .

El sanrafaelino, con su Peugeot 208 , debió sobreponerse a un inicio accidentado que condicionó su rendimiento, aunque consiguió terminar la competencia y conservar el liderazgo, ahora con apenas un punto de ventaja sobre Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix) .

triunfo Xeneize Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores

La victoria quedó en manos de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic) , quien se impuso de punta a punta y se metió nuevamente en la pelea por el campeonato.

Antolín había largado 8° y llegó a estar entre los cinco primeros , pero un toque múltiple en la primera vuelta le provocó la pérdida de la toma de aire, lo que afectó el rendimiento de su Peugeot.

Nicolás Posco se impuso en la final de la #Clase2 del Campeonato RUS de TN APAT en Río Cuarto. Juan Pablo Pastori Bautista Damiani Prensa APAT @prensatn @rusdeportes #TNenRíoCuarto pic.twitter.com/pTGIO7DRyI

A pesar de eso, el sanrafaelino siguió en carrera hasta el final y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 12, sumando puntos importantes para mantener la cima del certamen.

El título se definirá en la provincia de Mendoza

Con esta actuación, Gonzalo Antolín llega al Gran Premio Coronación como líder, con 1 punto de ventaja sobre Pastori y 6,5 sobre Bautista Damiani (Toyota Yaris).

El cierre del campeonato será del 28 al 30 de noviembre en el autódromo de San Martín, provincia de Mendoza, donde Antolín buscará consagrarse campeón nacional frente a su gente.

Será una definición electrizante, con ocho pilotos con chances matemáticas de quedarse con la corona, entre ellos Posco, Pastori y Damiani. La fecha final tendrá puntaje especial, por lo que todo puede pasar.

Lo que dejó Río Cuarto

Ganador: Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic)

2°: Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix)

3°: Bautista Damiani (Toyota Yaris)

12°: Gonzalo Antolín (Peugeot 208)

image

El mendocino se va de Córdoba con la punta del campeonato y la ilusión intacta de lograr el título en casa.