Gonzalo Antolín sufrió en Río Cuarto pero sigue como líder del campeonato de Clase 2 del TN

El mendocino Gonzalo Antolín vivió una final complicada en Río Cuarto, pero logró mantenerse al frente del campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputó la 11ª y anteúltima fecha de la temporada 2025. Leé la nota completa y repasá lo que aconteció y lo que se viene en la competencia, que se mudará a la provincia de Mendoza.
El sanrafaelino, con su Peugeot 208, debió sobreponerse a un inicio accidentado que condicionó su rendimiento, aunque consiguió terminar la competencia y conservar el liderazgo, ahora con apenas un punto de ventaja sobre Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix).
A pesar de eso, el sanrafaelino siguió en carrera hasta el final y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 12, sumando puntos importantes para mantener la cima del certamen.
El título se definirá en la provincia de Mendoza
Con esta actuación, Gonzalo Antolín llega al Gran Premio Coronación como líder, con 1 punto de ventaja sobre Pastori y 6,5 sobre Bautista Damiani (Toyota Yaris).
El cierre del campeonato será del 28 al 30 de noviembre en el autódromo de San Martín, provincia de Mendoza, donde Antolín buscará consagrarse campeón nacional frente a su gente.
Será una definición electrizante, con ocho pilotos con chances matemáticas de quedarse con la corona, entre ellos Posco, Pastori y Damiani. La fecha final tendrá puntaje especial, por lo que todo puede pasar.
Lo que dejó Río Cuarto
Ganador: Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic)
2°: Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix)
3°: Bautista Damiani (Toyota Yaris)
12°: Gonzalo Antolín (Peugeot 208)
El mendocino se va de Córdoba con la punta del campeonato y la ilusión intacta de lograr el título en casa.