9 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
no pudo

Gonzalo Antolín sufrió en Río Cuarto pero sigue como líder del campeonato de Clase 2 del TN

El piloto de San Rafael, Gonzalo Antolín, tuvo una final difícil en Río IV, pero mantiene la punta del torneo y definirá el título en Mendoza. Mirá lo que pasó.

El sanrafaelino Gonzalo Antolín sigue al frente del campeonato de Clase 2 pese a una carrera difícil en Río Cuarto.

El sanrafaelino Gonzalo Antolín sigue al frente del campeonato de Clase 2 pese a una carrera difícil en Río Cuarto.

Por Sitio Andino Deportes

El mendocino Gonzalo Antolín vivió una final complicada en Río Cuarto, pero logró mantenerse al frente del campeonato de la Clase 2 del Turismo Nacional, que disputó la 11ª y anteúltima fecha de la temporada 2025. Leé la nota completa y repasá lo que aconteció y lo que se viene en la competencia, que se mudará a la provincia de Mendoza.

El sanrafaelino, con su Peugeot 208, debió sobreponerse a un inicio accidentado que condicionó su rendimiento, aunque consiguió terminar la competencia y conservar el liderazgo, ahora con apenas un punto de ventaja sobre Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix).

Lee además
boca vencio 2 a 0 a river en el superclasico y se clasifico a la libertadores
triunfo Xeneize

Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores
El mendocino Julián Santero volvió a coronarse campeón del Turismo Nacional Clase 3, repitiendo el título logrado en 2021.

Julián Santero es el nuevo campeón 2025 del Turismo Nacional Clase 3: gloria mendocina en Río Cuarto

La victoria quedó en manos de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), quien se impuso de punta a punta y se metió nuevamente en la pelea por el campeonato.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1987549120584708162&partner=&hide_thread=false

Un fin de semana cuesta arriba para Gonzalo Antolín

Antolín había largado 8° y llegó a estar entre los cinco primeros, pero un toque múltiple en la primera vuelta le provocó la pérdida de la toma de aire, lo que afectó el rendimiento de su Peugeot.

A pesar de eso, el sanrafaelino siguió en carrera hasta el final y cruzó la bandera a cuadros en el puesto 12, sumando puntos importantes para mantener la cima del certamen.

El título se definirá en la provincia de Mendoza

Con esta actuación, Gonzalo Antolín llega al Gran Premio Coronación como líder, con 1 punto de ventaja sobre Pastori y 6,5 sobre Bautista Damiani (Toyota Yaris).

El cierre del campeonato será del 28 al 30 de noviembre en el autódromo de San Martín, provincia de Mendoza, donde Antolín buscará consagrarse campeón nacional frente a su gente.

Será una definición electrizante, con ocho pilotos con chances matemáticas de quedarse con la corona, entre ellos Posco, Pastori y Damiani. La fecha final tendrá puntaje especial, por lo que todo puede pasar.

Lo que dejó Río Cuarto

  • Ganador: Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic)

  • 2°: Juan Pablo Pastori (Chevrolet Onix)

  • 3°: Bautista Damiani (Toyota Yaris)

  • 12°: Gonzalo Antolín (Peugeot 208)

image

El mendocino se va de Córdoba con la punta del campeonato y la ilusión intacta de lograr el título en casa.

Temas
Seguí leyendo

El mendocino Bernardo Llaver peleó por la victoria en Río IV y fue protagonista en el Turismo Carretera 2000

F1: Franco Colapinto volvió a sumar experiencia en Brasil: así le fue al argentino en Interlagos

Con el mendocino Juan Martín González, Los Pumas aplastaron a Gales y arrancaron con todo la gira europea

Lando Norris ganó el GP de Brasil y se escapa en el Mundial: mirá lo que pasó en la Fórmula 1

Emiliano "Dibu" Martínez atajó un penal y Buendía marcó un golazo: Aston Villa goleó y sueña con Europa

Mundial Sub 17: cuándo vuelve a jugar la Selección y quién puede ser su rival en los 16avos de final

Inter Miami goleó con doblete de Lionel Messi y va por más: el próximo desafío en los playoffs de la MLS

Argentina, intratable: goleada a Fiji y puntaje ideal en el Mundial Sub 17

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba depende de sí mismo (Foto: La Página Bodeguera).
debe ganar como sea

Godoy Cruz se juega una final por la permanencia ante Atlético Tucumán: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2401 y números ganadores del domingo 9 de noviembre

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio del domingo 9 de noviembre

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143.
Hay varios heridos

Tragedia en San Rafael: un joven murió tras volcar con su auto en la Ruta 143

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado
Fatal accidente

La Paz: un hombre murió tras volcar en la ruta y su acompañante resultó lesionado

Tras los primeros cruces, hay dudas sobre la unidad de los tres grupos que integran el nuevo oficialismo. video
Radiografía de la nueva conformación

Primeros chispazos entre el gobierno y los libertarios: cómo quedaría la Legislatura si hay quiebre

Te Puede Interesar

Tunuyán: un hombre de 80 años murió en un choque y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza.
Tragedia

Un hombre de 80 años murió en un choque en Tunuyán y es la tercera víctima fatal del fin de semana en Mendoza

Por Carla Canizzaro
Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores
triunfo Xeneize

Boca venció 2 a 0 a River en el Superclásico y se clasificó a la Libertadores

Por Sitio Andino Deportes
Desde la implementación de la ley, los pedidos de información aumentaron de manera constante video
Cómo funcionan los pedidos de información

Acceso a la Información Pública en Mendoza: cómo funciona la ley 9070 y qué resultados obtuvo

Por Carla Canizzaro