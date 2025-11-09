9 de noviembre de 2025
Argentina, intratable: goleada a Fiji y puntaje ideal en el Mundial Sub 17

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 qie dirige Diego Placente terminó primera en el Grupo D del Mundial ante Fiji.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, goleó esta mañana por 7 a 0 a Fiji.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, goleó esta mañana por 7 a 0 a Fiji en el cierre de la fase de grupos y se ubicó en los más alto de la Zona D pensando en el 16avos de final del Mundial de la especialidad que se disputa en Qatar.

Con un triplete de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez, un gol de Santiago Silvera, y el último de Ravuso Sukabula en contra, el elenco nacional aplastó al equipo oceánico y ahora deberá esperar a la finalización de la ronda inicial para determinar si termina como el mejor de todos los punteros para conocer a su rival en los 16avos de final.

La Selección de fútbol de Argentina cerró con puntaje perfecto la fase de grupos del Mundial Sub 17.
El único título que le falta a la Selección de fútbol de Argentina

La Argentina Sub 17 disputa su decimosexta participación en la competencia, y este es el único título mundial que aún no ha conseguido. Su mejor actuación fue el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además de tres cuartos puestos en 2001, 2013 y 2023.

Con el objetivo de cortar esa racha y sumar una estrella más al fútbol juvenil argentino, los dirigidos por Placente buscarán cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y un mensaje claro: Argentina está para pelear hasta el final.

