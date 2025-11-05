Cuándo sale a la venta la nueva camiseta de Argentina para el Mundial 2026

La camiseta de la Selección Argentina para el Mundial 2026 ya es una realidad. Adidas presentó el nuevo modelo que Lionel Messi y el plantel de Lionel Scaloni lucirán en su camino a Estados Unidos, México y Canadá. Con guiños a las conquistas de 1978, 1986 y 2022, la casaca mezcla tradición, tecnología y orgullo nacional .

El diseño mantiene las franjas celestes y blancas , pero incorpora un efecto degradado en tres tonos que simboliza la evolución del fútbol argentino. En el cuello interno se lee “1893”, año de fundación de la AFA, mientras que los detalles dorados —como el escudo con las tres estrellas y el emblema de campeón del mundo— evocan la gloria alcanzada en Qatar.

A todo o nada El camino de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina: cinco batallas rumbo a la gloria

Según Thomas Mace, vicepresidente de diseño global de Adidas Football, la idea fue “ honrar la identidad de cada nación mientras se impulsa la innovación ”. Por eso, la nueva camiseta combina homenaje y modernidad en cada costura, uniendo la nostalgia de los hinchas con el espíritu competitivo de la selección actual.

Adidas desarrolló el modelo con tecnología CLIMACOOL+ , que mejora la ventilación y la absorción del sudor, garantizando rendimiento y comodidad en cada partido. Habrá versiones masculina, femenina, fan y jugador , además de shorts y medias renovadas.

El lanzamiento global incluirá las camisetas titulares de 22 selecciones nacionales, entre ellas Alemania, España, Italia, México y Japón. Cada una busca reflejar el alma futbolera de su país, pero pocas generan tanta expectativa como la celeste y blanca. Messi será la imagen principal de la campaña, reafirmando el vínculo entre el ídolo y la marca.

Alexis Mac Allister y De Paul con la nueva camiseta de la Selección Argentina Alexis Mac Allister y De Paul con la nueva camiseta de la Selección Argentina.

Cuánto cuesta la nueva camiseta de la Selección Argentina

El anuncio no sólo despertó pasión, sino también debate por los precios. La versión fan cuesta $149.999, mientras que la versión jugador, idéntica a la que usan los futbolistas, asciende a $219.999. Además, Adidas ofrecerá una edición limitada “Heritage”, inspirada en los modelos de 1978 y 1986, con etiquetas numeradas para coleccionistas.

Toda la colección estará disponible desde el 6 de noviembre en el sitio oficial de Adidas y tiendas seleccionadas del país. Los fanáticos ya preparan sus carteras y su emoción: cada nueva camiseta de la Selección Argentina es mucho más que una prenda, es una declaración de identidad.