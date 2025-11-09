Mundial Sub 17: la Selección enfrenta a Fiji en busca del liderazgo del Grupo D y un cierre ideal

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 quiere cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto ante Fiji en Qatar.

El encuentro comenzará a las 9:30 de la mañana en el ASPIRE Academy Pitch 3, ubicado en la ciudad de Rayán, y será transmitido por TV Pública y DSports. La “Albiceleste” viene de dos triunfos consecutivos: 3-2 ante Bélgica en el debut y 1-0 frente a Túnez, que le aseguraron el pasaje a los 16avos de final.

Un rival accesible para mantener el ritmo de la Selección de fútbol de Argentina Fiji llega al duelo prácticamente eliminada, tras sufrir dos goleadas contundentes: 6-0 ante Túnez y 7-0 frente a Bélgica. Argentina parte como amplia favorita y buscará aprovechar el encuentro para afianzar su funcionamiento y dar rodaje a todo el plantel antes de los cruces directos.

El equipo de Placente es una de las revelaciones del certamen por su intensidad, solidez defensiva y eficacia en ataque, virtudes que lo posicionan entre los candidatos a llegar lejos. Con figuras destacadas en todas sus líneas, la ilusión de pelear por el título sigue intacta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1986933010789208075&partner=&hide_thread=false #Sub17 Copa del Mundo #Qatar2025



Tras la victoria y clasificación a 16avos de final, el plantel trabajó en el hotel donde está concentrada y recibió la visita de amigos y familias.



https://t.co/r1VxvTWILG



¡Todos #Juntos! pic.twitter.com/WIlYPTJdWb — Selección Argentina (@Argentina) November 7, 2025 El único título que le falta a la Selección de fútbol de Argentina La Argentina Sub 17 disputa su decimosexta participación en la competencia, y este es el único título mundial que aún no ha conseguido. Su mejor actuación fue el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además de tres cuartos puestos en 2001, 2013 y 2023. Con el objetivo de cortar esa racha y sumar una estrella más al fútbol juvenil argentino, los dirigidos por Placente buscarán cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y un mensaje claro: Argentina está para pelear hasta el final.