Mundial Sub 17: la Selección enfrenta a Fiji en busca del liderazgo del Grupo D y un cierre ideal

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 busca terminar primera en el Grupo D del Mundial ante Fiji. Conocé el horario, TV y todo lo que está en juego.

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17 quiere cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto ante Fiji en Qatar.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, enfrenta este domingo a Fiji en su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Con la clasificación asegurada, el conjunto nacional intentará terminar primero en el Grupo D y confirmar su gran momento.

El encuentro comenzará a las 9:30 de la mañana en el ASPIRE Academy Pitch 3, ubicado en la ciudad de Rayán, y será transmitido por TV Pública y DSports. La “Albiceleste” viene de dos triunfos consecutivos: 3-2 ante Bélgica en el debut y 1-0 frente a Túnez, que le aseguraron el pasaje a los 16avos de final.

Un rival accesible para mantener el ritmo de la Selección de fútbol de Argentina

Fiji llega al duelo prácticamente eliminada, tras sufrir dos goleadas contundentes: 6-0 ante Túnez y 7-0 frente a Bélgica. Argentina parte como amplia favorita y buscará aprovechar el encuentro para afianzar su funcionamiento y dar rodaje a todo el plantel antes de los cruces directos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1986933010789208075&partner=&hide_thread=false

El único título que le falta a la Selección de fútbol de Argentina

La Argentina Sub 17 disputa su decimosexta participación en la competencia, y este es el único título mundial que aún no ha conseguido. Su mejor actuación fue el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además de tres cuartos puestos en 2001, 2013 y 2023.

Con el objetivo de cortar esa racha y sumar una estrella más al fútbol juvenil argentino, los dirigidos por Placente buscarán cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y un mensaje claro: Argentina está para pelear hasta el final.

