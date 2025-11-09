Mundial Sub 17: la Selección enfrenta a Fiji en busca del liderazgo del Grupo D y un cierre ideal

La Selección de fútbol de Argentina Sub 17, dirigida por Diego Placente, enfrenta este domingo a Fiji en su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025. Con la clasificación asegurada, el conjunto nacional intentará terminar primero en el Grupo D y confirmar su gran momento.
El encuentro comenzará a las 9:30 de la mañana en el ASPIRE Academy Pitch 3, ubicado en la ciudad de Rayán, y será transmitido por TV Pública y DSports. La “Albiceleste” viene de dos triunfos consecutivos: 3-2 ante Bélgica en el debut y 1-0 frente a Túnez, que le aseguraron el pasaje a los 16avos de final.
Un rival accesible para mantener el ritmo de la Selección de fútbol de Argentina
Fiji llega al duelo prácticamente eliminada, tras sufrir dos goleadas contundentes: 6-0 ante Túnez y 7-0 frente a Bélgica. Argentina parte como amplia favorita y buscará aprovechar el encuentro para afianzar su funcionamiento y dar rodaje a todo el plantel antes de los cruces directos.
El único título que le falta a la Selección de fútbol de Argentina
La Argentina Sub 17 disputa su decimosexta participación en la competencia, y este es el único título mundial que aún no ha conseguido. Su mejor actuación fue el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además de tres cuartos puestos en 2001, 2013 y 2023.
Con el objetivo de cortar esa racha y sumar una estrella más al fútbol juvenil argentino, los dirigidos por Placente buscarán cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y un mensaje claro: Argentina está para pelear hasta el final.