Mundial Sub-17: Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección argentina para Qatar 2025

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina Sub-17, Diego Placente, dio a conocer la lista definitiva de 21 futbolistas que representarán a la Albiceleste en el Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre.
Placente, quien también condujo a la Sub-20 hasta el subcampeonato mundial el pasado domingo, encabezará ahora un nuevo desafío con un plantel joven y prometedor que buscará lograr el primer título mundial Sub-17 para la Argentina.
El debut será el lunes 3 de noviembre, ante Bélgica, en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone de Doha.
El club que más futbolistas cedió a la convocatoria fue Argentinos Juniors, con cinco representantes: Thiago Yañez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.
En tanto, hay dos jugadores que militan en el exterior: el arquero José Castelau, del Real Madrid (España), y el delantero Can Armando Güner, del Borussia Mönchengladbach (Alemania).
La lista completa muestra un equilibrio entre juveniles de las principales academias del fútbol argentino y talentos emergentes del interior.
Arqueros:
José Castelau (Real Madrid, España)
Juan Manuel Centurión (Independiente)
Valentín Reigia (Argentinos Juniors)
Defensores:
Fernando Closter (Independiente)
Thiago Yañez (Argentinos Juniors)
Simón Escobar (Vélez Sarsfield)
Matías Satas (Boca Juniors)
Mateo Martínez (Racing Club)
Santiago Silvera (Argentinos Juniors)
Misael Zalazar (Talleres de Córdoba)
Mediocampistas:
Alejandro Tello (Racing Club)
Santiago Espíndola (River Plate)
Felipe Pujol (Vélez Sarsfield)
Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys)
Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba)
Uriel Ojeda (San Lorenzo)
Delanteros:
Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach, Alemania)
Felipe Esquivel (River Plate)
Thomas De Martis (Lanús)
Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)
Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)
La Selección argentina Sub-17 llega al torneo con una base consolidada de trabajo y una identidad marcada por la intensidad y el juego ofensivo, sello característico de Placente.
Argentina integra el Grupo C, junto a Bélgica, Japón y Nigeria, y buscará cortar la racha histórica para conquistar el título juvenil que aún falta en las vitrinas de la AFA.