Mundial Sub-17: Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección argentina para Qatar 2025

La Selección argentina Sub-17 buscará su primer título mundial en Qatar 2025 con Diego Placente.

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina Sub-17 , Diego Placente , dio a conocer la lista definitiva de 21 futbolistas que representarán a la Albiceleste en el Mundial de la categoría , que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre .

Placente, quien también condujo a la Sub-20 hasta el subcampeonato mundial el pasado domingo , encabezará ahora un nuevo desafío con un plantel joven y prometedor que buscará lograr el primer título mundial Sub-17 para la Argentina.

El debut será el lunes 3 de noviembre , ante Bélgica , en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone de Doha.

El club que más futbolistas cedió a la convocatoria fue Argentinos Juniors , con cinco representantes : Thiago Yañez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia .

En tanto, hay dos jugadores que militan en el exterior: el arquero José Castelau, del Real Madrid (España), y el delantero Can Armando Güner, del Borussia Mönchengladbach (Alemania).

La lista completa muestra un equilibrio entre juveniles de las principales academias del fútbol argentino y talentos emergentes del interior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1981114997683212754&partner=&hide_thread=false #Sub17 Diego Placente confirmó los nombres de los 21 jugadores que viajarán a Qatar para la disputa de la @U17WC.



https://t.co/V9AWQnTGHB



¡Vamos los pibes! ¡#TodosJuntos! pic.twitter.com/duOcDJqSaf — Selección Argentina (@Argentina) October 22, 2025

Los 21 convocados de la Selección para el Mundial Sub-17 de Qatar

Arqueros:

José Castelau ( Real Madrid , España)

Juan Manuel Centurión ( Independiente )

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores:

Fernando Closter ( Independiente )

Thiago Yañez ( Argentinos Juniors )

Simón Escobar ( Vélez Sarsfield )

Matías Satas ( Boca Juniors )

Mateo Martínez ( Racing Club )

Santiago Silvera ( Argentinos Juniors )

Misael Zalazar (Talleres de Córdoba)

Mediocampistas:

Alejandro Tello ( Racing Club )

Santiago Espíndola ( River Plate )

Felipe Pujol ( Vélez Sarsfield )

Jerónimo Gómez Mattar ( Newell’s Old Boys )

Ramiro Tulián ( Belgrano de Córdoba )

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros:

Can Armando Güner ( Borussia Mönchengladbach , Alemania)

Felipe Esquivel ( River Plate )

Thomas De Martis ( Lanús )

Facundo Jainikoski ( Argentinos Juniors )

Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)

Un plantel con hambre de gloria

La Selección argentina Sub-17 llega al torneo con una base consolidada de trabajo y una identidad marcada por la intensidad y el juego ofensivo, sello característico de Placente.

Argentina integra el Grupo C, junto a Bélgica, Japón y Nigeria, y buscará cortar la racha histórica para conquistar el título juvenil que aún falta en las vitrinas de la AFA.