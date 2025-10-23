23 de octubre de 2025
Mundial Sub-17: Diego Placente presentó la lista de convocados de la Selección argentina para Qatar 2025

El DT Diego Placente confirmó los 21 jugadores que representarán a la Selección de fútbol de Argentina Sub-17 en el Mundial. Mirá lo que se viene.

La Selección argentina Sub-17 buscará su primer título mundial en Qatar 2025 con Diego Placente.

El entrenador de la Selección de fútbol de Argentina Sub-17, Diego Placente, dio a conocer la lista definitiva de 21 futbolistas que representarán a la Albiceleste en el Mundial de la categoría, que se disputará en Qatar desde el 3 de noviembre.

El debut será el lunes 3 de noviembre, ante Bélgica, en la cancha 2 del complejo deportivo Aspire Zone de Doha.

Argentinos Juniors, el club que más jugadores aporta

El club que más futbolistas cedió a la convocatoria fue Argentinos Juniors, con cinco representantes: Thiago Yañez, Santiago Silveira, Facundo Jainikoski, Gastón Bouhier y Valentín Reigia.

En tanto, hay dos jugadores que militan en el exterior: el arquero José Castelau, del Real Madrid (España), y el delantero Can Armando Güner, del Borussia Mönchengladbach (Alemania).

La lista completa muestra un equilibrio entre juveniles de las principales academias del fútbol argentino y talentos emergentes del interior.

Los 21 convocados de la Selección para el Mundial Sub-17 de Qatar

Arqueros:

  • José Castelau (Real Madrid, España)

  • Juan Manuel Centurión (Independiente)

  • Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores:

  • Fernando Closter (Independiente)

  • Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

  • Simón Escobar (Vélez Sarsfield)

  • Matías Satas (Boca Juniors)

  • Mateo Martínez (Racing Club)

  • Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

  • Misael Zalazar (Talleres de Córdoba)

Mediocampistas:

  • Alejandro Tello (Racing Club)

  • Santiago Espíndola (River Plate)

  • Felipe Pujol (Vélez Sarsfield)

  • Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s Old Boys)

  • Ramiro Tulián (Belgrano de Córdoba)

  • Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros:

  • Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach, Alemania)

  • Felipe Esquivel (River Plate)

  • Thomas De Martis (Lanús)

  • Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

  • Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)

Un plantel con hambre de gloria

La Selección argentina Sub-17 llega al torneo con una base consolidada de trabajo y una identidad marcada por la intensidad y el juego ofensivo, sello característico de Placente.

Argentina integra el Grupo C, junto a Bélgica, Japón y Nigeria, y buscará cortar la racha histórica para conquistar el título juvenil que aún falta en las vitrinas de la AFA.

