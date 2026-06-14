Torneo Federal A: Huracán Las Heras y FADEP salen a escena

El Torneo Federal A tendrá este domingo una nueva jornada con participación mendocina. Mientras Huracán Las Heras y FADEP buscarán sumar puntos importantes para sus respectivas aspiraciones , Atlético San Martín tendrá fecha libre y observará con atención los resultados que puedan beneficiarlo de cara a las próximas jornadas.

La actividad contará con dos encuentros para los representantes provinciales, ambos con necesidades y realidades diferentes dentro de la competencia.

Huracán Las Heras recibirá a Atenas de Río Cuarto desde las 15.30 , en un encuentro donde intentará reencontrarse con la victoria luego de una dura derrota sufrida en condición de visitante.

Por su parte, FADEP será local ante Argentino de Monte Maíz desde las 11.30 , con la intención de seguir sumando en una temporada que viene dejando señales muy positivas para la institución.

Mientras tanto, Atlético San Martín tendrá fecha libre, por lo que no verá acción durante este fin de semana.

Huracán Las Heras busca recuperarse en casa

El Globo llega golpeado luego de caer por 3 a 0 ante Cipolletti en Río Negro, resultado que cortó una serie positiva y volvió a exponer algunas irregularidades que el equipo intenta corregir.

Por eso, el compromiso frente a Atenas aparece como una oportunidad ideal para volver a sumar de a tres y recuperar confianza.

Además, Huracán sabe que necesita hacerse fuerte en condición de local para mantenerse competitivo dentro de la pelea por los puestos de clasificación, objetivo que continúa siendo prioritario para el conjunto lasherino.

FADEP quiere seguir sorprendiendo en su primera temporada

La realidad de FADEP es diferente. El equipo viene de cumplir con su fecha libre y llega descansado para afrontar un nuevo desafío ante Argentino de Monte Maíz.

En su primera experiencia dentro de la categoría, el conjunto mendocino ha mostrado una evolución constante y hace varias fechas que no conoce la derrota, situación que le permitió consolidarse y comenzar a mirar la tabla con otras expectativas.

La intención ahora será prolongar la racha positiva y seguir sumando puntos que le permitan acercarse aún más a los equipos que ocupan los puestos de privilegio.

San Martín espera resultados favorables

Mientras sus rivales salen a la cancha, Atlético San Martín aprovechará la jornada libre para recuperar energías y preparar lo que viene en el campeonato.

El Chacarero atraviesa un momento alentador y ha mostrado un crecimiento importante en sus últimas presentaciones, logrando posicionarse como uno de los protagonistas de su grupo.

Por eso, el León del Este estará atento a los resultados del fin de semana, con la esperanza de que algunos marcadores jueguen a su favor y le permitan mantener o incluso mejorar su situación en la tabla sin necesidad de disputar un partido.