14 de junio de 2026
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Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

El Tomba visita a Almirante Brown con la mira puesta en el Reducido: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Toma choca contra la Fragata en una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba necesita los tres puntos.

El Tomba necesita los tres puntos.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba intentará extender su buen momento cuando visite a Almirante Brown por la fecha 18 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo mendocino llega con el ánimo en alza luego de vencer a Mitre de Santiago del Estero y buscará otros tres puntos fundamentales para continuar creciendo en la tabla de posiciones.

El encuentro contará con el arbitraje de Álvaro Carranza y podrá seguirse a través de LPF Play.

A qué hora juega el Tomba ante Almirante Brown

Godoy Cruz visitará a Almirante Brown por la fecha 18 de la Primera Nacional este domingo desde las 14.30, en un partido que aparece como una gran oportunidad para seguir acercándose a los puestos de privilegio de la Zona A.

Además de seguir escalando posiciones, la meta inmediata del conjunto mendocino es asegurar su presencia en zona de Reducido, pensando en la lucha por el ascenso.

Cómo llegan Godoy Cruz y Almirante Brown

El Tomba atraviesa uno de sus mejores momentos del campeonato y pretende ratificarlo fuera de casa. La victoria conseguida en Mendoza dejó buenas sensaciones y le permitió afrontar esta nueva presentación con otro ánimo.

Del otro lado estará un rival golpeado. Almirante Brown viene de perder el clásico frente a Deportivo Morón por 1 a 0 como visitante, una derrota que generó preocupación y que obliga a la Fragata a reaccionar rápidamente ante su gente.

Por eso se espera un encuentro intenso, con dos equipos necesitados de sumar y con objetivos importantes en juego.

Qué le queda a Godoy Cruz antes del receso

Luego de este compromiso, Godoy Cruz cerrará la primera parte del campeonato el próximo domingo en Salta, cuando visite a Central Norte desde las 17. Ese encuentro marcará el final de la primera fase antes del receso previsto en el calendario.

Posteriormente, la Primera Nacional volverá a la actividad el 4 de julio, momento en el que comenzará una etapa decisiva del torneo y en la que cada punto tendrá un valor determinante para quienes aspiran a pelear por el ascenso.

Con dos partidos por delante antes de la reanudación, el Expreso sabe que atraviesa un tramo clave de la temporada y buscará llegar al parate en puestos de clasificación, alimentando la ilusión de sus hinchas de volver a los primeros planos del fútbol argentino.

La síntesis de Almirante Brown - Godoy Cruz

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