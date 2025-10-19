19 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
por la gloria

La Selección vs Marruecos: hora, TV y formaciones de la gran final del Mundial Sub 20 en Chile

La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente busca su séptimo título en el Mundial Sub 20 ante Marruecos. Mirá cuándo juegan, TV y posibles equipos.

La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente quiere imponer su fútbol.

La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente quiere imponer su fútbol.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, conducido por Diego Placente, disputará este domingo la gran final del Mundial en Chile frente a Marruecos, en un duelo histórico que puede darle a la Albiceleste su séptimo título mundial de la categoría. El partido se jugará a las 20:00 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

La Selección de fútbol de Argentina busca la gloria con Diego Placente al mando

El equipo de Diego Placente llega a la definición con una campaña casi perfecta. En fase de grupos, venció a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) para quedarse con el primer puesto. Luego goleó a Nigeria (4-0) en octavos, superó con autoridad a México (2-0) en cuartos y eliminó en semis a Colombia (1-0) con un gol de Mateo Silvetti.

Lee además
La Selección de fútbol de Argentina volvió al segundo puesto y busca el Nº1 del Ranking FIFA.
vamos

La Selección Argentina subió en el Ranking FIFA y sueña con volver al primer puesto antes de fin de año
La Argentina Sub-20 busca otra estrella en el Mundial Sub 20 en Chile.
El detalle completo

Cuándo juega la final del Mundial Sub 20 Argentina ante Marruecos
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gastonedul/status/1978625721435095199&partner=&hide_thread=false

De ganar, Argentina sumará su séptima estrella en Mundiales Sub 20, tras los títulos obtenidos en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, consolidándose como la selección más ganadora de la historia del torneo.

Marruecos quiere dar el golpe en la final

El rival será Marruecos, gran revelación del campeonato. Los africanos sorprendieron en el Grupo C al superar a México, España y Brasil, y luego dejaron en el camino a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y a la poderosa Francia en semifinales, en un dramático 5-4 por penales tras empatar 1-1.

Será la primera final Sub 20 para Marruecos, que busca convertirse en el segundo campeón africano de la historia, tras el título de Ghana en 2009.

Detalles del partido y probables formaciones

  • Final del Mundial Sub 20

  • Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)

  • Hora: 20:00 (Argentina)

  • TV: Telefe y DSports

  • Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.

Temas
Seguí leyendo

Mundial Sub-20: la frase de Diego Placente tras eliminar a Colombia que ilusiona a Argentina

¡Vamos los pibes! La selección Argentina sub-20 está en la Final del Mundo

Selección Argentina: cuándo y contra quién vuelve a jugar antes de fin de año tras los amistosos en Miami

Lionel Messi volvió a hacer historia con la Selección: mirá su nuevo récord

Lionel Scaloni habló tras la goleada de Argentina ante Puerto Rico ¿Sirven estos amistosos para la Selección?

Con Lionel Messi, Argentina goleó a Puerto Rico 6 a 0 en un duelo rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi y el anuncio que pegó de lleno en los amantas del fútbol

La selección argentina y España jugarían la Finalissima en un lugar muy querido por la Scaloneta

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto buscará dar pelea en el Circuito de las Américas.
automovilismo

F1 en Austin: Franco Colapinto corre hoy el GP de Estados Unidos, a qué hora es y cómo verlo en vivo

Las Más Leídas

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 18 de octubre

Rige una alerta amarilla por viento Norte y Zonda en la provincia de Mendoza este domingo 19 de octubre.
Atención

Alerta amarilla por viento norte y Zonda en Mendoza: a qué zonas afectará

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata
Rumor

Evangelina Anderson tendría un romance con un funcionario del Gobierno: de quién se trata

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre.
DGE

Qué pasará con las clases en Mendoza luego de las elecciones del 26 de octubre

Día de la Madre en Argentina: porqué se celebra hoy, 19 de octubre
Efemérides

Día de la Madre en Argentina: por qué se celebra hoy, 19 de octubre

Te Puede Interesar

Los casos más estremecedores que aún están impunes en la Provincia de Mendoza. 
informe

Los crímenes sin resolver más impactantes en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
El funcionario nacional se refirió al proceso electoral y a su paso por el Ejecutivo.
Entrevista

Luis Petri "Hay que reconstruir el diálogo en el Congreso, pero el superávit fiscal no se negocia"

Por Facundo La Rosa