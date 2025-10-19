La Selección vs Marruecos: hora, TV y formaciones de la gran final del Mundial Sub 20 en Chile

La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente quiere imponer su fútbol.

La Selección de fútbol de Argentina busca la gloria con Diego Placente al mando El equipo de Diego Placente llega a la definición con una campaña casi perfecta. En fase de grupos, venció a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) para quedarse con el primer puesto. Luego goleó a Nigeria (4-0) en octavos, superó con autoridad a México (2-0) en cuartos y eliminó en semis a Colombia (1-0) con un gol de Mateo Silvetti.

Argentina está en la final del Mundo Sub 20. pic.twitter.com/Mmz9oGgKVl — Gastón Edul (@gastonedul) October 16, 2025 De ganar, Argentina sumará su séptima estrella en Mundiales Sub 20, tras los títulos obtenidos en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, consolidándose como la selección más ganadora de la historia del torneo.

Marruecos quiere dar el golpe en la final El rival será Marruecos, gran revelación del campeonato. Los africanos sorprendieron en el Grupo C al superar a México, España y Brasil, y luego dejaron en el camino a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y a la poderosa Francia en semifinales, en un dramático 5-4 por penales tras empatar 1-1.

Será la primera final Sub 20 para Marruecos, que busca convertirse en el segundo campeón africano de la historia, tras el título de Ghana en 2009. Detalles del partido y probables formaciones Final del Mundial Sub 20

Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)

Hora: 20:00 (Argentina)

TV: Telefe y DSports

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia) Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri. DT: Mohamed Ouahbi.