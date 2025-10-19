La Selección vs Marruecos: hora, TV y formaciones de la gran final del Mundial Sub 20 en Chile

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, conducido por Diego Placente, disputará este domingo la gran final del Mundial en Chile frente a Marruecos, en un duelo histórico que puede darle a la Albiceleste su séptimo título mundial de la categoría. El partido se jugará a las 20:00 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
La Selección de fútbol de Argentina busca la gloria con Diego Placente al mando
De ganar, Argentina sumará su séptima estrella en Mundiales Sub 20, tras los títulos obtenidos en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007, consolidándose como la selección más ganadora de la historia del torneo.
Marruecos quiere dar el golpe en la final
El rival será Marruecos, gran revelación del campeonato. Los africanos sorprendieron en el Grupo C al superar a México, España y Brasil, y luego dejaron en el camino a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y a la poderosa Francia en semifinales, en un dramático 5-4 por penales tras empatar 1-1.
Será la primera final Sub 20 para Marruecos, que busca convertirse en el segundo campeón africano de la historia, tras el título de Ghana en 2009.
Detalles del partido y probables formaciones
Final del Mundial Sub 20
Estadio: Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile)
Hora: 20:00 (Argentina)
TV: Telefe y DSports
Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.