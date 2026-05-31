La Selección de Fútbol de Argentina ya está en Estados Unidos y comenzó la cuenta regresiva para el Mundial 2026

La Selección de Fútbol de Argentina está en Estados Unidos.

El sueño de defender la corona mundial ya está en marcha. La Selección de Fútbol de Argentina arribó este domingo a Kansas, Estados Unidos , donde iniciará la concentración para disputar el Mundial 2026 , que comenzará oficialmente el próximo 11 de junio.

La delegación albiceleste viajó en el vuelo AR1978 , un número cargado de simbolismo para la historia del fútbol argentino, y aterrizó cerca del mediodía antes de trasladarse al Origin Hotel , que funcionará como base de operaciones durante gran parte de la competencia.

Entre los futbolistas que partieron desde Buenos Aires y ya se encuentran en el complejo figuran Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Valentín Barco, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Nicolás González, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Giovani Lo Celso, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Cristian Romero, José Manuel López, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Exequiel Palacios y Thiago Almada .

En las próximas horas se sumarán otros integrantes del plantel, entre ellos el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul , ambos provenientes del Inter Miami de la MLS.

También viajan desde Inglaterra Emiliano “Dibu” Martínez y Lisandro Martínez, quienes completarán la nómina que conduce Lionel Scaloni.

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Dónde entrenará la Scaloneta

Los entrenamientos comenzarán este lunes en el Sporting KC Training Centre, el moderno complejo deportivo del Sporting Kansas City.

Inaugurado en 2018, el predio cuenta con múltiples campos de entrenamiento y está ubicado entre los ríos Kansas y Missouri, en una región caracterizada por las altas temperaturas, la humedad y la posibilidad de tormentas durante esta época del año.

El cuerpo técnico eligió este lugar por sus instalaciones y por las condiciones logísticas que ofrece para el desarrollo de la preparación mundialista.

El hotel que será el búnker de la Selección de Fútbol de Argentina

La Selección se alojará en el Origin Hotel, un moderno establecimiento inaugurado en 2023 y que recientemente completó una serie de remodelaciones, entre ellas la incorporación de un amplio gimnasio destinado al plantel.

Ubicado a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y con vistas al río Missouri, el hotel también podría convertirse en un punto de encuentro para los miles de hinchas argentinos que acompañarán al equipo durante la Copa del Mundo.

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La agenda antes del debut mundialista

Antes de comenzar su participación en el Mundial, Argentina disputará dos encuentros amistosos.

El próximo viernes la delegación viajará a Texas , donde el sábado enfrentará a Honduras en College Station .

, donde el sábado enfrentará a en . Posteriormente continuará los entrenamientos en ese estado y luego se trasladará a Alabama , donde el martes 9 de junio jugará un segundo amistoso frente a Islandia en la ciudad de Auburn .

, donde el martes 9 de junio jugará un segundo amistoso frente a en la ciudad de . Ese mismo día el plantel regresará a Kansas para completar la preparación final.

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El camino de la Selección de Fútbol de Argentina en la fase de grupos

La defensa del título comenzará el 16 de junio , cuando la Selección enfrente a Argelia en Kansas.

, cuando la Selección enfrente a en Kansas. Luego, el equipo viajará a Arlington, Texas , para medirse con Austria el 22 de junio, antes de regresar nuevamente a su base de operaciones.

, para medirse con el 22 de junio, antes de regresar nuevamente a su base de operaciones. La fase inicial concluirá el 27 de junio, cuando Argentina se enfrente a Jordania, también en territorio texano.

Con el plantel comenzando a reunirse y la expectativa en aumento, la Scaloneta ya puso primera en suelo estadounidense y empezó oficialmente la cuenta regresiva para un nuevo desafío mundialista.