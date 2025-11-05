5 de noviembre de 2025
{}
Revelaron la camiseta que la Selección Argentina vestirá en el Mundial 2026

Descubrí la nueva camiseta titular de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Conocé todos los detalles de su diseño y características en esta nota.

Sitio Andino Deportes

Este miércoles, se presentó oficialmente la nueva camiseta titular que la Selección Argentina llevará en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. En esta nota, te mostramos todos los detalles sobre su diseño y características.

Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina

La marca encargada de la indumentaria de la Selección argentina presentó su nueva camiseta junto a una imagen de Lionel Messi, destacando todos sus detalles.

El diseño conserva las clásicas rayas verticales celestes y blancas, pero incorpora un efecto degradado que va de un azul claro a uno más intenso, mientras que los hombros lucen tres franjas negras y los puños un toque especial de estilo.

La camiseta estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre en todas sus versiones: la versión oficial de jugador costará $219.000, la de hincha $129.000 y la femenina $119.000. Es importante destacar que será estrenada por el conjunto de Lionel Scaloni en el amistoso ante Angola que se disputará el viernes 14 de noviembre. / C5N

