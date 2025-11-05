Revelaron la camiseta que la Selección Argentina vestirá en el Mundial 2026

Por Sitio Andino Deportes







Este miércoles, se presentó oficialmente la nueva camiseta titular que la Selección Argentina llevará en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. En esta nota, te mostramos todos los detalles sobre su diseño y características.

Embed - adidas Argentina on Instagram: "El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas Disponible a partir del 06/11 en adidas.com.ar #FIFAWorldCup #adidasFootball" View this post on Instagram Así es la nueva camiseta de la Selección Argentina La marca encargada de la indumentaria de la Selección argentina presentó su nueva camiseta junto a una imagen de Lionel Messi, destacando todos sus detalles.

El diseño conserva las clásicas rayas verticales celestes y blancas, pero incorpora un efecto degradado que va de un azul claro a uno más intenso, mientras que los hombros lucen tres franjas negras y los puños un toque especial de estilo.

camiseta de la seleccion argentina Así luce la nueva camiseta de la Selección Argentina AFA La camiseta estará disponible a partir del jueves 6 de noviembre en todas sus versiones: la versión oficial de jugador costará $219.000, la de hincha $129.000 y la femenina $119.000. Es importante destacar que será estrenada por el conjunto de Lionel Scaloni en el amistoso ante Angola que se disputará el viernes 14 de noviembre. / C5N

