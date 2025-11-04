4 de noviembre de 2025
Emoción leprosa: el video de Independiente Rivadavia antes de la final de la Copa Argentina

La Lepra viajó a Córdoba para disputar la gran final ante Argentinos Juniors, con la ilusión de conquistar por primera vez la Copa Argentina.

 Por Luis Calizaya

Independiente Rivadavia realizó su último entrenamiento en suelo mendocino antes de embarcarse rumbo a Córdoba, donde lo espera una final histórica ante Argentinos Juniors por la Copa Argentina. A la espera del encuentro del miércoles, desde las 21.10, la Lepra compartió un video especial con la euforia de jugadores e hinchas en la previa del viaje.

La Lepra busca hacer historia en Córdoba: “¡Todos juntos, por el último paso!”

Este martes, los dirigidos por Alfredo Berti llevaron a cabo su última práctica en el estadio Bautista Gargantini antes de preparar el equipaje rumbo al aeropuerto Francisco Gabrielli. Allí, varios hinchas se acercaron para despedir al plantel y expresar su apoyo. En sus redes sociales, el club mendocino compartió un video con el detrás de escena, desde los vestuarios hasta el embarque, acompañado del mensaje: “¡Vamos por la gloria! ”.

Pasadas las 14.00, el micro que trasladaba al equipo partió desde el estadio hacia el aeropuerto, donde decenas de simpatizantes leprosos los esperaron con banderas, carteles y cánticos de aliento. Se estima que unos seis mil hinchas mendocinos viajarán a Córdoba para presenciar la final, un encuentro histórico para la Lepra, que podría consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez y marcar un hito para el fútbol provincial.

Los convocados por Berti para la final

El entrenador apostará por una formación muy similar a la que eliminó a River en semifinales. En el último encuentro por el torneo local, Berti dispuso de un equipo alternativo ante Aldosivi, partido que terminó 3-1 a favor del Tiburón, con el objetivo de preservar a los titulares y probar variantes.

Todo indica que Sebastián Villa, Lucas Arce y Matías Fernández conformarán el tridente ofensivo inicial, mientras que Ezequiel Centurión custodiará el arco tras sus destacadas actuaciones en los últimos partidos.

