Emoción leprosa: el video de Independiente Rivadavia antes de la final de la Copa Argentina

Por Luis Calizaya







Independiente Rivadavia realizó su último entrenamiento en suelo mendocino antes de embarcarse rumbo a Córdoba, donde lo espera una final histórica ante Argentinos Juniors por la Copa Argentina. A la espera del encuentro del miércoles, desde las 21.10, la Lepra compartió un video especial con la euforia de jugadores e hinchas en la previa del viaje.

La Lepra busca hacer historia en Córdoba: “¡Todos juntos, por el último paso!” Este martes, los dirigidos por Alfredo Berti llevaron a cabo su última práctica en el estadio Bautista Gargantini antes de preparar el equipaje rumbo al aeropuerto Francisco Gabrielli. Allí, varios hinchas se acercaron para despedir al plantel y expresar su apoyo. En sus redes sociales, el club mendocino compartió un video con el detrás de escena, desde los vestuarios hasta el embarque, acompañado del mensaje: “¡Vamos por la gloria! ”.

Embed ¡TODOS JUNTOS, POR EL ÚLTIMO PASO!



POR LA GLORIA



#ElMásGrandeDeMendoza pic.twitter.com/P4czlH7P5N — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 4, 2025 Pasadas las 14.00, el micro que trasladaba al equipo partió desde el estadio hacia el aeropuerto, donde decenas de simpatizantes leprosos los esperaron con banderas, carteles y cánticos de aliento. Se estima que unos seis mil hinchas mendocinos viajarán a Córdoba para presenciar la final, un encuentro histórico para la Lepra, que podría consagrarse campeón de la Copa Argentina por primera vez y marcar un hito para el fútbol provincial.

Los convocados por Berti para la final El entrenador apostará por una formación muy similar a la que eliminó a River en semifinales. En el último encuentro por el torneo local, Berti dispuso de un equipo alternativo ante Aldosivi, partido que terminó 3-1 a favor del Tiburón, con el objetivo de preservar a los titulares y probar variantes.

Embed NUESTROS CONVOCADOS PARA LA FINAL DE LA COPA ARGENTINA



¡TODOS JUNTOS POR LA GLORIA! #ElMásGrandeDeMendoza pic.twitter.com/ZwQdkMftXm — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 4, 2025 Todo indica que Sebastián Villa, Lucas Arce y Matías Fernández conformarán el tridente ofensivo inicial, mientras que Ezequiel Centurión custodiará el arco tras sus destacadas actuaciones en los últimos partidos.