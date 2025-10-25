Inolvidable: la hinchada de Independiente Rivadavia bancó la lluvia en el Kempes y festejó otra hazaña histórica

El Club Sportivo Independiente Rivadavia volvió a escribir una página inolvidable en su historia. Más de 5 mil leprosos viajaron a Córdoba para alentar al equipo que eliminó a River Plate en la semifinal de la Copa Argentina. Bajo una lluvia intensa, cantaron, sufrieron y celebraron otra epopeya mendocina, comparable con la del ascenso de 2023.
Ni el frío, ni la lluvia, ni la espera detuvieron a los mendocinos, que cantaron bajo el agua con una pasión desbordante. Mientras el equipo bancaba la presión adentro, ellos lo hacían afuera: cada despeje, cada atajada de Centurión y cada penal convertido fueron gritos de desahogo que cruzaron la tormenta.
Una fiesta empapada de historia y emoción
Cuando el último penal entró y la Lepra selló la clasificación, las tribunas estallaron en llanto y alegría. Los 5 mil hinchas que habían llegado desde Mendoza se abrazaron entre charcos, mojados pero felices. Algunos lloraban, otros filmaban con el celular, muchos simplemente se quedaron mirando al cielo, incrédulos y orgullosos.
Fue una escena que recordó inevitablemente a aquella del 29 de octubre de 2023, cuando Independiente Rivadavia venció a Almirante Brown y logró el histórico ascenso a Primera División. Otra vez la lluvia, otra vez la garra, otra vez el corazón latiendo al ritmo del “Vamos Lepra”.
De Mendoza al país: el sueño que no se detiene
Con esta clasificación a la final, la Lepra mendocina volvió a poner su nombre entre los grandes del fútbol argentino. No sólo por eliminar a River, sino por la manera en que lo hizo: con orden, fe y un pueblo que nunca dejó de creer.
Los 5 mil hinchas que bancaron la travesía desde Mendoza serán recordados como los testigos privilegiados de una noche épica. Una noche en la que Independiente Rivadavia volvió a demostrar que su historia no se escribe con presupuesto ni nombres, sino con alma y coraje.
INDEPENDIENTE RIVADAVIA, NUEVO DEBUTANTE EN LA FINAL DE #NUESTRACOPA
La Lepra se valió de los penales para eliminar a River, campeón del certamen en tres oportunidades, y será el primer club mendocino en el encuentro decisivo @CSIRoficial jugará la GRAN FINAL contra… pic.twitter.com/vGGW5emUH4