Inolvidable: la hinchada de Independiente Rivadavia bancó la lluvia en el Kempes y festejó otra hazaña histórica

Miles de hinchas de la Lepra viajaron a Córdoba y festejaron una nueva patriada ante River en la Copa Argentina. Mirá los videos rumbo a la final.

La Lepra lo cerró en los penales.

La Lepra lo cerró en los penales.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia volvió a escribir una página inolvidable en su historia. Más de 5 mil leprosos viajaron a Córdoba para alentar al equipo que eliminó a River Plate en la semifinal de la Copa Argentina. Bajo una lluvia intensa, cantaron, sufrieron y celebraron otra epopeya mendocina, comparable con la del ascenso de 2023.

Un aliento que no se mojó: los hinchas leprosos coparon el Kempes

Desde temprano, el Mario Alberto Kempes se tiñó de azul. Banderas, bombos, paraguas y camisetas inundaron las tribunas en una muestra de fidelidad pocas veces vista. Los hinchas de Independiente Rivadavia alentaron sin pausa durante los 90 minutos, pese al diluvio que obligó a suspender el entretiempo por más de 45 minutos.

Ni el frío, ni la lluvia, ni la espera detuvieron a los mendocinos, que cantaron bajo el agua con una pasión desbordante. Mientras el equipo bancaba la presión adentro, ellos lo hacían afuera: cada despeje, cada atajada de Centurión y cada penal convertido fueron gritos de desahogo que cruzaron la tormenta.

Una fiesta empapada de historia y emoción

Cuando el último penal entró y la Lepra selló la clasificación, las tribunas estallaron en llanto y alegría. Los 5 mil hinchas que habían llegado desde Mendoza se abrazaron entre charcos, mojados pero felices. Algunos lloraban, otros filmaban con el celular, muchos simplemente se quedaron mirando al cielo, incrédulos y orgullosos.

Fue una escena que recordó inevitablemente a aquella del 29 de octubre de 2023, cuando Independiente Rivadavia venció a Almirante Brown y logró el histórico ascenso a Primera División. Otra vez la lluvia, otra vez la garra, otra vez el corazón latiendo al ritmo del “Vamos Lepra”.

De Mendoza al país: el sueño que no se detiene

Con esta clasificación a la final, la Lepra mendocina volvió a poner su nombre entre los grandes del fútbol argentino. No sólo por eliminar a River, sino por la manera en que lo hizo: con orden, fe y un pueblo que nunca dejó de creer.

Los 5 mil hinchas que bancaron la travesía desde Mendoza serán recordados como los testigos privilegiados de una noche épica. Una noche en la que Independiente Rivadavia volvió a demostrar que su historia no se escribe con presupuesto ni nombres, sino con alma y coraje.

