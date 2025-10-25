Inolvidable: la hinchada de Independiente Rivadavia bancó la lluvia en el Kempes y festejó otra hazaña histórica

El Club Sportivo Independiente Rivadavia volvió a escribir una página inolvidable en su historia. Más de 5 mil leprosos viajaron a Córdoba para alentar al equipo que eliminó a River Plate en la semifinal de la Copa Argentina . Bajo una lluvia intensa, cantaron, sufrieron y celebraron otra epopeya mendocina, comparable con la del ascenso de 2023.

Desde temprano, el Mario Alberto Kempes se tiñó de azul. Banderas, bombos, paraguas y camisetas inundaron las tribunas en una muestra de fidelidad pocas veces vista. Los hinchas de Independiente Rivadavia alentaron sin pausa durante los 90 minutos , pese al diluvio que obligó a suspender el entretiempo por más de 45 minutos.

dale lepra ¡Historia posta! Independiente Rivadavia le ganó a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina

va por más el azul Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos: fecha y todo lo que se sabe

Ni el frío, ni la lluvia, ni la espera detuvieron a los mendocinos, que cantaron bajo el agua con una pasión desbordante . Mientras el equipo bancaba la presión adentro, ellos lo hacían afuera: cada despeje, cada atajada de Centurión y cada penal convertido fueron gritos de desahogo que cruzaron la tormenta.

Cuando el último penal entró y la Lepra selló la clasificación, las tribunas estallaron en llanto y alegría . Los 5 mil hinchas que habían llegado desde Mendoza se abrazaron entre charcos, mojados pero felices. Algunos lloraban, otros filmaban con el celular, muchos simplemente se quedaron mirando al cielo, incrédulos y orgullosos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1981934102312829258&partner=&hide_thread=false SOMOS FINALISTAS DE LA COPA ARGENTINAAAAAAAAAAAAA

JDNDJDUDKSKDHDHHLishd pic.twitter.com/7sKT6tYHtK — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 25, 2025

Fue una escena que recordó inevitablemente a aquella del 29 de octubre de 2023, cuando Independiente Rivadavia venció a Almirante Brown y logró el histórico ascenso a Primera División. Otra vez la lluvia, otra vez la garra, otra vez el corazón latiendo al ritmo del “Vamos Lepra”.

De Mendoza al país: el sueño que no se detiene

Con esta clasificación a la final, la Lepra mendocina volvió a poner su nombre entre los grandes del fútbol argentino. No sólo por eliminar a River, sino por la manera en que lo hizo: con orden, fe y un pueblo que nunca dejó de creer.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1981935195889578147&partner=&hide_thread=false A LA FINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL pic.twitter.com/v2goaxivjo — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 25, 2025

Los 5 mil hinchas que bancaron la travesía desde Mendoza serán recordados como los testigos privilegiados de una noche épica. Una noche en la que Independiente Rivadavia volvió a demostrar que su historia no se escribe con presupuesto ni nombres, sino con alma y coraje.